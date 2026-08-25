เคลียร์ระเบิด! เปิดเดินรถไฟ ‘มะรือโบ – ตันหยงมัส’

รฟท. เปิดเดินรถเส้นทางใต้ ช่วงสถานีมะรือโบ – ตันหยงมัส ตามปกติแล้ว หลังซ่อมแซมทางรถไฟที่ได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิด
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) รายงานความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟที่ กม. 1090/6-7 ระหว่างสถานีมะรือโบ – ตันหยงมัส ว่า เจ้าหน้าที่การรถไฟ ได้ซ่อมแซมและปรับปรุงทางรถไฟบริเวณที่ได้รับความเสียหายจนแล้วเสร็จ สามารถเปิดให้บริการเดินรถในเส้นทางนี้ได้ตามปกติ ตั้งแต่เวลา 18.30 น. ของวันที่ 24 สิงหาคม 2569
ภายหลังเกิดเหตุ การรถไฟ ได้ประสานงานกับฝ่ายความมั่นคงและหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด หรือ EOD เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียด โดยเมื่อได้รับการยืนยันว่าพื้นที่มีความปลอดภัย เจ้าหน้าที่การรถไฟ จึงนำวัสดุทางและเครื่องมือบำรุงทางเข้าดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงทางรถไฟบริเวณที่ได้รับความเสียหายอย่างเร่งด่วน เพื่อให้โครงสร้างทางรถไฟกลับคืนสู่สภาพที่มีความมั่นคง แข็งแรง และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการเดินรถ รวมทั้งได้ตรวจสอบความพร้อมของเส้นทางและประเมินมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างรอบคอบ ก่อนเปิดให้บริการเดินรถอีกครั้ง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสาร เจ้าหน้าที่ และประชาชนเป็นสำคัญ