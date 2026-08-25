อ.ปานเทพโพสต์เดือด! คนมีสีที่บิดเบือนคดีน้องโม เตรียมขึ้นเขียง DSI ฟันแล้ว ส่ง ป.ป.ช.พุธนี้

คดี “แตงโม” มีความเคลื่อนไหวสำคัญอีกครั้ง หลัง อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โพสต์ระบุว่า ผลการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ในประเด็นการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมมีมูล และเตรียมส่งสำนวนให้สำนักงาน ป.ป.ช. ในวันพุธนี้ เพื่อดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป
ก่อนหน้านี้ DSI ตั้งคณะพนักงานสืบสวนที่ 20/2568 เพื่อตรวจสอบว่า ในกระบวนการทำคดีแตงโมมีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่รัฐร่วมกันบิดเบือนกระบวนการยุติธรรม เพื่อช่วยให้บุคคลอื่นไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงหรือไม่
ข้อมูลจากการสืบสวนที่ถูกเปิดเผยก่อนหน้านี้ระบุว่า DSI พบข้อพิรุธหลายด้าน ทั้งเรื่องหลักฐานจากโทรศัพท์ ภาพบนเรือ บาดแผล และข้อมูลบางส่วนที่ไม่ปรากฏในรายงานเดิม จนมีการระบุว่า พบมูลว่ามีการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมในคดีอาญาจริง และหากมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้อง จะต้องส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.ไต่สวนตามอำนาจหน้าที่
อ.ปานเทพจึงมองว่า การตรวจสอบที่ดำเนินมาหลายปีไม่ได้สูญเปล่า และจากนี้คนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำสำนวนหรือการดำเนินการในคดีเดิมจะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบอย่างเป็นทางการของ ป.ป.ช.
อย่างไรก็ตาม การส่งสำนวนให้ ป.ป.ช. ยังเป็นขั้นตอนของการไต่สวนข้อเท็จจริงและความรับผิดของผู้เกี่ยวข้อง ยังไม่ใช่คำพิพากษาว่าบุคคลใดมีความผิดแล้ว
ข้อมูล : Facebook ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
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