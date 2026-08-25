3 พายุก่อตัว! ล็อกเป้าไม่เข้าไทย

เปิดเส้นทางพายุ 3 ลูก ก่อตัวในแปซิฟิกตะวันตก พิกัดชัด ไม่เคลื่อนเข้าไทย
กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า พบพายุ 3 ลูก ก่อตัวในแปซิฟิกตะวันตก คือ พายุโซนร้อน “นาร์รา” ,พายุโซนร้อน “แคนารี” และ พายุไต้ฝุ่น “โซเดล” จากการติดตามทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุทั้ง 3 ลูก “ไม่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย”
โดยพายุโซนร้อน "นาร์รา"ขณะนี้ เคลื่อนตัวในอ่าวตังเกี๋ย ส่งผลกระทบเวียดนาม และมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกว่างซี ประเทศจีน ในช่วงวันที่ 25-26 สิงหาคม 2569
พายุโซนร้อน "แคนารี" เคลื่อนตัวเข้าใกล้ไต้หวัน ในช่วงวันที่ 24-25 สิงหาคม 2569
พายุไต้ฝุ่น "โซเดล" เป็นพายุหมุนเขตร้อนลูกที่ 18 ที่ก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก โดยทวีกำลังแรงขึ้น เป็นพายุไต้ฝุ่นและมีทิศทางเคลื่อนตัวไปยังบริเวณเกาะโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น และมีแนวโน้มเคลื่อนเข้าใกล้ ไต้หวัน ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในเส้นทางเหล่านี้ ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง เพื่อความปลอดภัย