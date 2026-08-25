แอสตร้าเซนเนก้ายอมรับในศาล อาจทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือด แต่พบได้น้อยมาก

กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอีกครั้ง หลังมีการเปิดเผยเอกสารในคดีที่อังกฤษ ซึ่งบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า ยอมรับว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ใช้ในช่วงการระบาดใหญ่ อาจเกี่ยวข้องกับภาวะ TTS หรือภาวะลิ่มเลือดร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำได้ในกรณีที่พบได้น้อยมาก
เอกสารที่ยื่นต่อศาลระบุว่า ภาวะดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ในบางกรณี แต่ยังไม่ทราบกลไกที่แน่ชัดทั้งหมด และการพิจารณาว่าอาการของผู้ป่วยแต่ละรายมีความเกี่ยวข้องโดยตรงหรือไม่ ต้องดูเป็นรายกรณีจากข้อมูลทางการแพทย์และพยานหลักฐาน
ประเด็นนี้ไม่ได้หมายความว่า ผู้ที่ได้รับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะเกิดภาวะลิ่มเลือดทุกคน เนื่องจากหน่วยงานกำกับและวงการแพทย์ระบุมาโดยตลอดว่า TTS เป็นภาวะที่พบได้น้อยมาก
อย่างไรก็ตาม การยอมรับในเอกสารศาลทำให้ประเด็นเรื่องผลข้างเคียงดังกล่าวกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่เคยมีอาการผิดปกติและต้องการตรวจสอบความเชื่อมโยงกับการใช้ผลิตภัณฑ์ในช่วงที่ผ่านมา
#NEWS1 รายงาน