อดีต ขรก.ฟาด! นักการเมืองมีไว้ทำไม เงินเดือนหลักแสน ผู้ช่วยอีก 8 รับบำนาญอีกสี่ห้าหมื่น ทุจริตเชิงนโยบายเพียบ

กลายเป็นอีกโพสต์ร้อนในโลกออนไลน์ หลัง ครรชิต มนูญผล อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพฐ. และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ Active Learning เจ้าของเพจโซเชียลที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก ออกมาตั้งคำถามตรง ๆ ผ่านเฟซบุ๊กว่า “สส.มีไว้ทำอะไร มีประโยชน์อะไร และควรมีอยู่ต่อไปไหม” พร้อมวิจารณ์การทำงานและสิทธิประโยชน์ของนักการเมืองอย่างดุเดือด
ครรชิตเปรียบเทียบกับข้าราชการประจำ โดยระบุว่า ข้าราชการกว่าจะมีรายได้ระดับ 4-6 หมื่นบาท ต้องทำงานสะสมประสบการณ์นานหลายสิบปี ขณะที่ สส.เข้ารับตำแหน่งก็มีค่าตอบแทนระดับหลักแสน พร้อมทีมผู้ช่วยอีกหลายคน จึงตั้งคำถามว่า ผลงานที่ประชาชนได้รับกลับมาคุ้มค่ากับงบประมาณหรือไม่
เจ้าของโพสต์ยังวิจารณ์ว่า ภาพที่ประชาชนเห็นจากฝ่ายการเมืองจำนวนไม่น้อยคือการแย่งตำแหน่ง ล็อบบี้ผลประโยชน์ และความขัดแย้งในสภา มากกว่าการแก้ปัญหาปากท้อง พร้อมพาดพิงถึงนักการเมืองบางส่วนที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับธุรกิจสีเทา สแกมเมอร์ ฟอกเงิน และการทุจริตเชิงนโยบาย
ครรชิตยังตั้งคำถามต่อว่า ข้าราชการระดับปฏิบัติการที่ทำงานตามหน้าที่ สามารถสร้างความเสียหายเชิงนโยบายในระดับเดียวกับผู้มีอำนาจทางการเมืองได้หรือไม่ และใครกันแน่ที่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายของประเทศในภาพใหญ่
ช่วงท้าย เจ้าของโพสต์ถึงกับตั้งคำถามว่า หาก สส.ไม่สามารถทำหน้าที่ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนได้จริง “ควรมีอยู่ต่อไปไหม” และหากไม่มี สส. ประเทศจะเดินต่อได้หรือไม่
ข้อมูล : Facebook ครรชิต มนูญผล
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