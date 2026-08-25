ใครเอาชื่อชาวบ้านไปซื้อ ป.? พบ 2,255 กระบอกหายจากระบบ ป.3 ทั่วประเทศโผล่กองในร้าน

กรมการปกครองตรวจพบความผิดปกติครั้งใหญ่ใน อ.เมืองพิษณุโลก หลังพบช่วงปี 2563-2569 มีใบ ป.3 ที่ออกไปแล้ว แต่ไม่ปรากฏการออกใบ ป.4 ตามขั้นตอนถึง 2,255 รายการ ทำให้ต้องเร่งตรวจสอบว่า ป.ที่ถูกนำไปซื้อนั้นไปอยู่ที่ใด
พ.ต.ท.สิริพงษ์ ศรีตุลา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เปิดเผยว่า ระหว่างตรวจค้นร้านแห่งหนึ่ง เจ้าหน้าที่ยังพบ ใบ ป.3 จากหลายพื้นที่ทั่วประเทศถูกใส่ซองส่งมารวมอยู่ภายในร้าน ทั้งที่เอกสารลักษณะนี้ไม่น่าจะมาอยู่ที่ร้านในจำนวนมาก จึงต้องตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ส่งมาและนำไปใช้ทำอะไร
นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านใน อ.เมืองพิษณุโลกเข้าให้ข้อมูลว่า ถูกนำชื่อและข้อมูลส่วนตัวไปสวมสิทธิ์ซื้อ ป. ทั้งที่ไม่เคยซื้อจริง บางรายพบชื่อตัวเองปรากฏในบัญชีเกือบ 20-30 กระบอก
พ.ต.ท.สิริพงษ์ระบุด้วยว่า สภาพสถานที่ที่ตรวจค้นบางแห่งแทบไม่มีลักษณะเป็นร้านจำหน่าย ป.จริง แต่กลับพบเอกสารจำนวนมาก พร้อมมองว่าปฏิบัติการครั้งนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการสืบสวนความผิดปกติครั้งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ ป.สวัสดิการ
เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างขยายผลเส้นทาง ป.บางส่วนที่อาจเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ รวมถึงตรวจสอบข้อมูลกรณี ป.จากพิษณุโลกที่เคยไปปรากฏในคดีความมั่นคงชายแดนใต้และถูกตรวจยึดกลับมา
ขณะนี้การสอบสวนมุ่งไปที่เส้นทางเอกสาร ผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้ ร้านค้า ผู้เกี่ยวข้อง และปลายทางของ ป.ทั้ง 2,255 รายการ เพื่อหาว่าความผิดปกติเกิดขึ้นในขั้นตอนไหนและมีใครร่วมขบวนการบ้าง
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