ย้อนแสบ! เผา 7-11 ล้อยาง-เสาสัญญาณ 102 จุดไม่มีใครเห็น พออ้าง ฮ.ลั่นไก กลับมีพยานทันที

กลายเป็นโพสต์ประชดร้อนในประเด็นชายแดนใต้ หลังเพจ “ปิตุภูมิ Voice of Fatherland” ตั้งคำถามถึงความแตกต่างของกระแสข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ ระหว่างเหตุเผา 7-11 ล้อยาง และเสาสัญญาณโทรศัพท์รวม 102 จุด กับกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ลั่นไกจากเฮลิคอปเตอร์
เพจดังกล่าวโพสต์ข้อความในเชิงเหน็บว่า ช่วงที่เกิดเหตุพร้อมกันจำนวนมากกลับแทบไม่มีข้อมูลจากคนในพื้นที่ว่าใครเป็นผู้ลงมือหรือเห็นเหตุการณ์อย่างไร แต่พอมีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์ของเจ้าหน้าที่ กลับมีผู้ระบุว่าเห็นเหตุการณ์อย่างรวดเร็วราวกับอยู่ในจุดเกิดเหตุ
โพสต์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสถกเถียง หลัง รอมฎอน ปันจอร์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน นำข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส มาเผยแพร่ โดยอ้างว่ามีพลเรือนได้รับบาดเจ็บจากการลั่นไกจากเฮลิคอปเตอร์ พร้อมเรียกร้องให้ฝ่ายความมั่นคงตรวจสอบข้อเท็จจริง
ต่อมา กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการว่า เฮลิคอปเตอร์ที่ขึ้นปฏิบัติภารกิจในพื้นที่มีหน้าที่ลาดตระเวน ตรวจการณ์ และสนับสนุนกำลังภาคพื้นดินเท่านั้น พร้อมยืนยันว่าไม่มีการใช้อาวุธจากเฮลิคอปเตอร์ลงมายังพื้นที่ด้านล่าง
เมื่อข้อมูลสองด้านขัดกัน ประเด็นจึงไม่ได้อยู่เฉพาะเรื่องที่มาของผู้ได้รับบาดเจ็บเท่านั้น แต่ยังลามไปถึงคำถามเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากพยานในพื้นที่ โดยเฉพาะเมื่อเหตุความไม่สงบจำนวนมากก่อนหน้านั้นกลับมีข้อจำกัดเรื่องพยานและข้อมูลจากประชาชน
เพจ “ปิตุภูมิ Voice of Fatherland” จึงตั้งคำถามในเชิงประชดว่า เหตุใดตอนเกิดเหตุ 102 จุดจึงแทบไม่มีใครเห็นผู้ก่อเหตุ แต่เมื่อมีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่กลับมีผู้เห็นเหตุการณ์ทันที ซึ่งกลายเป็นอีกเสียงหนึ่งที่เรียกร้องให้ตรวจสอบข้อมูลทุกด้านด้วยมาตรฐานเดียวกัน
ข้อมูล : เพจ ปิตุภูมิ Voice of Fatherland
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