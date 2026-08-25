สส.รอมฎอนจี้สอบ ฮ.ลั่นไกพลเรือน ส่วนประชาชนจี้กองทัพสอบ สส.ปั่นข่าวเท็จ

ประเด็นร้อนชายแดนใต้ยังถูกจับตา หลัง รอมฎอน ปันจอร์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ออกมาเรียกร้องให้ตรวจสอบกรณีมีข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส อ้างว่า มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บจากการลั่นไกจากเฮลิคอปเตอร์ของฝ่ายเจ้าหน้าที่
รอมฎอนนำข้อมูลดังกล่าวมาเผยแพร่ พร้อมตั้งคำถามต่อฝ่ายความมั่นคงว่า ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุมีการปฏิบัติการจากเฮลิคอปเตอร์อย่างไร และเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจน
ต่อมา กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการว่า เฮลิคอปเตอร์ที่ขึ้นปฏิบัติภารกิจในพื้นที่มีหน้าที่ลาดตระเวน ตรวจการณ์ และสนับสนุนกำลังภาคพื้นดินเท่านั้น พร้อมยืนยันว่า ไม่มีการใช้อาวุธจากเฮลิคอปเตอร์ลงมายังพื้นที่ด้านล่าง
หลังคำชี้แจงดังกล่าว กระแสในพื้นที่จึงย้อนกลับไปตั้งคำถามต่อข้อมูลที่ สส.รอมฎอนนำมาเผยแพร่ โดยเฉพาะเพจ “สามจังหวัดชายแดนใต้” ที่ออกมาเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่า การนำข้อมูลที่ขัดกับคำยืนยันของฝ่ายความมั่นคงมาเผยแพร่ เข้าข่ายข่าวเท็จหรือไม่
เพจดังกล่าวยังโพสต์ข้อความดุเดือดว่า หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นข้อมูลเท็จจริง เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา ไม่ควรเลือกปฏิบัติหรือปล่อยผ่านเพียงเพราะผู้เผยแพร่ข้อมูลมีสถานะเป็น สส.
ขณะนี้ประเด็นจึงกลับมาอยู่ที่การตรวจสอบต้นทางของข้อมูลว่า มีหลักฐานรองรับเพียงใด และเหตุใดข้อมูลที่ถูกนำมาเผยแพร่จึงขัดกับคำยืนยันอย่างเป็นทางการของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ขณะที่ประชาชนบางส่วนเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกฝ่าย
ข้อมูล : รอมฎอน ปันจอร์ / กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า / เพจสามจังหวัดชายแดนใต้
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