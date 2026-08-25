เพจดังชายแดนใต้ไม่ยอม! หลัง กอ.รมน.ภาค 4 ปฏิเสธชัด ลั่น สส.ปั่นข่าวเท็จ จนท.ต้องเอาผิด อย่ากระจอก

กลายเป็นอีกประเด็นร้อนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังเพจ “สามจังหวัดชายแดนใต้” ออกมาโพสต์ข้อความเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกับ สส.ที่เผยแพร่ข้อมูลเรื่องเฮลิคอปเตอร์ของฝ่ายความมั่นคง โดยเพจระบุอย่างดุเดือดว่า “สส.ปล่อย Fake News ผิดกฎหมายเต็ม ๆ เจ้าหน้าที่อย่ากระจอก อย่าเลือกปฏิบัติ ต้องเอาผิดตามกฎหมาย”
ต้นเรื่องเกิดจาก รอมฎอน ปันจอร์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2569 ว่าได้รับรายงานจากประชาชนในพื้นที่ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส อ้างว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนที่มาจากเฮลิคอปเตอร์ พร้อมฝากให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสตรวจสอบข้อเท็จจริง
แต่ต่อมา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ออกคำชี้แจงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ยืนยันว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวมีเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จริง แต่เป็นการลาดตระเวนทางอากาศ ตรวจการณ์ และติดตามสถานการณ์เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน โดย ไม่มีการใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์ลงมายังพื้นที่ด้านล่าง
กอ.รมน.ภาค 4 สน.ยังระบุว่า การเชื่อมโยงอาการบาดเจ็บของผู้ได้รับบาดเจ็บเข้ากับการใช้อาวุธจากเฮลิคอปเตอร์ ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะที่สาเหตุของการบาดเจ็บยังต้องตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจน
นอกจากนี้ โฆษกกองทัพบกยังออกมาท้วงติงการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว โดยมองว่าการนำคำบอกเล่าที่ยังไม่ได้ตรวจสอบมาสื่อสารในลักษณะที่อาจชี้นำว่าเจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำ สามารถสร้างความเข้าใจผิดและความตื่นตระหนกในช่วงที่สถานการณ์ชายแดนใต้กำลังมีความอ่อนไหว พร้อมยืนยันอีกทางว่าเฮลิคอปเตอร์ในภารกิจดังกล่าวใช้เพื่อการลาดตระเวนและตรวจการณ์
ด้านรอมฎอนภายหลังยังยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวมีข้อมูลจากสองฝ่ายที่ไม่ตรงกัน พร้อมเสนอให้รัฐบาลตั้งกลไกอิสระขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อหาข้อยุติว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากอะไร
อย่างไรก็ตาม ฝั่งเพจ “สามจังหวัดชายแดนใต้” มองว่า เมื่อหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างชัดเจนแล้ว เจ้าหน้าที่ก็ควรตรวจสอบต้นทางและกระบวนการเผยแพร่ข้อมูลอย่างจริงจัง หากพบว่าเข้าข่ายข้อมูลอันเป็นเท็จหรือมีการกระทำที่ผิดกฎหมาย ก็ควรบังคับใช้กฎหมายด้วยมาตรฐานเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ประเด็นนี้จึงกำลังกลายเป็นคำถามสำคัญว่า การเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายความมั่นคงในช่วงสถานการณ์เปราะบาง ควรมีมาตรฐานในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากเพียงใด และหากพบว่าข้อมูลไม่เป็นความจริง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมหรือไม่
ข้อมูล : เพจ สามจังหวัดชายแดนใต้
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