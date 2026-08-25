สิงคโปร์สุดจะทน! คนเกิดน้อยจัด งัดทุกกลยุทธ์เพิ่มอัตราเกิด อัดฉีดแรกเกิด-17 คนละ 1.8 ล้าน

สิงคโปร์เร่งเครื่องแก้วิกฤตประชากร หลังอัตราการเกิดลดต่ำต่อเนื่องจนรัฐบาลมองว่าเป็นปัญหาใหญ่ต่ออนาคตประเทศ ล่าสุดนายกรัฐมนตรี **ลอว์เรนซ์ หว่อง** ประกาศมาตรการชุดใหม่ หวังลดภาระครอบครัวและเพิ่มแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่ตัดสินใจมีบุตรมากขึ้น
หนึ่งในมาตรการสำคัญคือ **SG Child Support Package** ที่เตรียมเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2570 โดยผู้ที่เกิดและมีสัญชาติสิงคโปร์จะได้รับแรงสนับสนุนจากรัฐรวมเกือบ **70,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 1.7-1.8 ล้านบาทต่อคน** ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 17
เงินช่วยเหลือดังกล่าวไม่ได้จ่ายเป็นก้อนเดียว แต่กระจายตามช่วงวัย ทั้งเงินสด เงินเข้าบัญชีสุขภาพ เงินสมทบสำหรับการเลี้ยงดู เงินเพื่อการศึกษา และเงินสะสมสำหรับช่วงหลังมัธยม โดยรัฐบาลต้องการช่วยลดค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันแรกของการมีสมาชิกใหม่ในครอบครัวไปจนถึงช่วงวัยเรียน
นอกจากอัดฉีดด้านการเงินแล้ว รัฐบาลสิงคโปร์ยังเตรียม **เพิ่มวันลาดูแลบุตร** ให้พ่อแม่ โดยครอบครัวที่มีบุตรมากจะได้รับสิทธิวันลามากขึ้น สูงสุดถึง 12 วันต่อคนต่อปี พร้อมขยายสิทธิครอบคลุมจนถึงอายุ 12 เพื่อช่วยให้พ่อแม่มีเวลาจัดการทั้งเรื่องงานและครอบครัวได้มากขึ้น
รัฐบาลยังเตรียมช่วยชดเชยภาระค่าแรงให้กับนายจ้างในส่วนของวันลาที่เพิ่มขึ้น เพื่อไม่ให้มาตรการส่งเสริมครอบครัวกลายเป็นต้นทุนที่ภาคธุรกิจต้องแบกรับเพียงฝ่ายเดียว
เบื้องหลังการงัดมาตรการครั้งใหญ่ คืออัตราเจริญพันธุ์รวมของสิงคโปร์ที่ลดลงเหลือเพียง **0.87** ต่ำกว่าระดับทดแทนประชากรที่ประมาณ 2.1 อย่างมาก หากแนวโน้มยังเป็นเช่นนี้ต่อไป ประเทศอาจต้องเผชิญทั้งจำนวนคนวัยทำงานลดลง สังคมสูงวัยเร็วขึ้น และภาระทางเศรษฐกิจที่หนักขึ้นในอนาคต
รอบนี้สิงคโปร์จึงไม่ได้ใช้เพียงมาตรการแจกเงิน แต่กำลังงัดทุกกลยุทธ์ทั้ง **เงินอัดฉีด วันลา ค่ารักษาพยาบาล การศึกษา และการลดภาระของพ่อแม่** หวังให้การสร้างครอบครัวไม่กลายเป็นภาระที่คนรุ่นใหม่ต้องแบกเพียงลำพัง
#NEWS1 รายงาน