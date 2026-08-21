เพจดังแฉ อ้างลูก “สท.” กร่างคับเทศบาลสงขลา บุกตบ จนท.กองช่าง

21 สิงหาคม 2569
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในพื้นที่ จ.สงขลา หลังเพจ **เจ๊ม้อย v+** เผยแพร่ข้อมูลอ้างว่า มีชายซึ่งเป็น **ลูกของสมาชิกสภาเทศบาล หรือ สท.** เข้าไปมีปากเสียงและทำร้ายเจ้าหน้าที่กองช่าง บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครสงขลา
โพสต์ดังกล่าวระบุว่า เหตุเกิดภายในพื้นที่ราชการ ซึ่งสำนักงานเทศบาลนครสงขลาอยู่ในบริเวณเดียวกับศาลากลางจังหวัด และมีผู้พบเห็นเหตุการณ์หลายคน จึงสร้างคำถามถึงพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างว่าเกี่ยวข้องกับครอบครัวนักการเมืองท้องถิ่น
นอกจากนี้ เพจยังอ้างว่า ชายรายดังกล่าวมีแผนจะลงสมัคร **สท.แทนตำแหน่งที่ว่าง** ทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้ยิ่งถูกจับตามองในแง่ความเหมาะสม หากจะก้าวเข้าสู่ตำแหน่งตัวแทนประชาชน
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมส่วนตัวในอดีตที่ถูกนำมาเผยแพร่ในโพสต์ ยังเป็นเพียง **ข้อกล่าวอ้างจากแหล่งข่าวของเพจ** และยังไม่ควรสรุปเป็นข้อเท็จจริงจนกว่าจะมีหลักฐานหรือคำชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็นที่ตรวจสอบได้ในขั้นต้นจึงอยู่ที่เหตุการณ์ **การมีปากเสียงและข้อกล่าวหาว่าทำร้ายเจ้าหน้าที่กองช่างในพื้นที่ราชการ** ซึ่งหากมีการแจ้งความหรือบันทึกเหตุไว้ ก็ต้องรอผลการสอบสวนของตำรวจและคำชี้แจงจากเทศบาลนครสงขลา
ขณะเดียวกัน ผู้ถูกกล่าวหาก็ควรได้รับโอกาสชี้แจงว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นจากอะไร และมีการทำร้ายร่างกายตามที่ถูกกล่าวหาจริงหรือไม่
#NEWS1 รายงาน