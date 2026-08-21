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แม่ฮ่องสอนอ่วม! เขื่อนดินแตก น้ำทะลักหลายพื้นที่ สะพานขาด-เส้นทางถูกตัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



21 สิงหาคม 2569 

สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังน่าห่วง หลังฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดน้ำป่าไหลหลากหลายพื้นที่ ล่าสุดมีรายงาน **เขื่อนดินแตก** ส่งผลให้น้ำจำนวนมากทะลักเข้าพื้นที่ด้านล่าง ขณะที่ถนนและสะพานบางจุดถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนได้รับความเสียหาย

เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้เป็นกรณีเขื่อนขนาดใหญ่หรือเขื่อนผลิตไฟฟ้าแตก แต่เป็น **เขื่อนดินในพื้นที่** ที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำและกระแสน้ำที่เพิ่มสูงอย่างรวดเร็ว

ขณะเดียวกัน หลายเส้นทางในแม่ฮ่องสอนเผชิญน้ำป่าและดินสไลด์ ทำให้การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบาก บางจุดมีรายงานสะพานได้รับความเสียหายหรือเส้นทางถูกตัดขาด เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าสำรวจและปิดพื้นที่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางฝนตกหนักในภาคเหนือตอนบน ซึ่งทำให้ระดับน้ำตามลำน้ำและพื้นที่ภูเขาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะพื้นที่ลาดชันที่มีความเสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม

เจ้าหน้าที่จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศอย่างใกล้ชิด หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดที่น้ำไหลแรง สะพานที่ได้รับความเสียหาย และพื้นที่เชิงเขาหรือริมลำน้ำจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

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