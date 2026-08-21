ด่วน! ป.ป.ช.โยงเส้นเงินโกงสอบท้องถิ่น ไม่ใช่ 4.5 พันล้าน แต่พุ่งกว่า 9 พันล้าน

21 สิงหาคม 2569
คดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นส่อขยายวงใหญ่กว่าที่ประเมินไว้ หลัง **คณะกรรมาธิการ ป.ป.ช. สภาผู้แทนราษฎร** เปิดเผยผลการตรวจสอบล่าสุด พบเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นปี 2568 **พุ่งสูงกว่า 9,000 ล้านบาท**
ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าข้อมูลช่วงแรกที่ตำรวจและหน่วยงานสอบสวนเคยประเมินว่า ขบวนการมีผู้จ่ายเงินประมาณ 9,000 คน คิดเป็นเงินสะพัดราว **4,000–4,500 ล้านบาท** จากอัตราที่เรียกเก็บตั้งแต่หลัก 3 แสน ไปจนถึงหลายแสนบาทต่อตำแหน่ง
แต่จากการขยายผลล่าสุด กมธ.ป.ป.ช. ระบุว่า **เส้นทางการเงินที่ตรวจสอบได้ขยายไปแตะกว่า 9,000 ล้านบาทแล้ว** พร้อมพบความผิดปกติในกระบวนการจัดสอบถึง **32 ขั้นตอน** และมีข้อมูลเชื่อมโยงถึงข้าราชการระดับสูง รวมถึงนักการเมืองบางราย
นอกจากนี้ ป.ป.ท. ยังให้ข้อมูลว่า การสอบสวนสามารถขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องได้อีก **กว่า 500 คน** ทำให้คดีนี้อาจไม่ได้จบเพียงกลุ่มผู้รับแก้คะแนนหรือนายหน้าระดับพื้นที่ แต่มีโอกาสขยายไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังและผู้รับผลประโยชน์ในระดับสูง
กมธ.ป.ป.ช. ยังเสนอ 6 แนวทางต่อรัฐบาล ทั้งการดำเนินคดีอาญา แพ่ง และปกครองกับผู้เกี่ยวข้อง การเรียกค่าเสียหายจากผู้รับผิดชอบ รวมถึงเสนอให้พิจารณาตัดสิทธิผู้ทุจริตไม่ให้เข้ารับราชการตลอดชีวิต
จากตัวเลขเดิม **4.5 พันล้านบาท** สู่เส้นเงินกว่า **9 พันล้านบาท** คดีโกงสอบท้องถิ่นจึงกำลังกลายเป็นหนึ่งในคดีทุจริตระบบราชการที่มีวงเงินมหาศาล และคำถามสำคัญคือ เงินทั้งหมดไหลไปถึงใคร และมีใครบ้างที่อยู่บนยอดสุดของขบวนการนี้
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