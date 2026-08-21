งามไส้! CSI LA แฉละเอียด เส้นทางเงินเครือข่าย อ.ร.อ. ซ่อนในคราบมูลนิธิ ปล่อยกู้-ถืออสังหาฯ ผ่านนอมินีไทย

21 สิงหาคม 2569
ประเด็นเครือข่ายชาว อ.ร.อ. ในประเทศไทยถูกจับตาอีกครั้ง หลังเพจ **CSI LA** เปิดข้อมูลเส้นทางเงินและโครงสร้างธุรกิจ โดยตั้งข้อสงสัยถึงการใช้มูลนิธิ เงินบริจาค เงินกู้ และบริษัทที่มีคนไทยถือหุ้น เข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์ในไทย
หนึ่งในจุดที่ถูกตั้งคำถามคือ **American Friends of Chabad of Thailand Inc.** ในสหรัฐฯ ซึ่งตรวจสอบได้ว่าเป็นองค์กรประเภท **501(c)(3)** ได้รับการยกเว้นภาษี และเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีในสหรัฐฯ ได้ ข้อมูล Form 990 ที่รวบรวมจากเอกสาร IRS ยังแสดงว่าองค์กรมีรายรับจากเงินบริจาคต่อเนื่องหลายล้านดอลลาร์ต่อปี
CSI LA ระบุว่า เมื่อรวมข้อมูลย้อนหลังหลายปี มีเงินบริจาคไหลผ่านองค์กรดังกล่าวจำนวนมาก และมีการส่งเงินไปดำเนินกิจกรรมนอกสหรัฐฯ จึงตั้งคำถามถึงปลายทางของเงิน โดยเฉพาะข้อมูลในเอกสารภาษีบางช่วงที่ไม่ได้แสดงชื่อผู้รับปลายทางอย่างละเอียด อย่างไรก็ตาม **การส่งเงินไปต่างประเทศโดยองค์กร 501(c)(3) ไม่ได้หมายความว่าเป็นการฟอกเงินหรือหลบภาษีโดยตัวมันเอง** และขณะนี้ยังไม่พบคำวินิจฉัยจาก IRS หรือหน่วยงานไทยที่ระบุว่าองค์กรนี้กระทำผิดฐานฟอกเงิน
อีกประเด็นคือโครงสร้างบริษัทและอสังหาริมทรัพย์ในไทย ซึ่ง CSI LA ตั้งข้อสังเกตว่า บางบริษัทมีคนไทยถือหุ้นในเอกสาร แต่แหล่งเงินกลับปรากฏในรูป **เงินกู้ระยะยาวจำนวนมาก** จึงต้องตรวจสอบว่าเจ้าของเงินตัวจริงคือใคร และผู้ถือหุ้นไทยมีฐานะเป็นผู้ลงทุนจริงหรือเป็นเพียงนอมินี
CSI LA ยังตั้งคำถามถึงเว็บไซต์ภาษาฮีบรูที่โฆษณาการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ทั้งที่ดิน วิลลา คอนโด และโรงแรม พร้อมเสนอผลตอบแทนและรูปแบบการถือครองสำหรับชาวต่างชาติ ซึ่งควรให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมที่ดิน กรมสรรพากร และ ปปง. ตรวจสอบว่าเงินลงทุน การถือหุ้น และการเสียภาษีเป็นไปตามกฎหมายไทยหรือไม่
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เปิดเผยขณะนี้ **ยังไม่มีหลักฐานเชื่อมตรงว่าเงินบริจาคจากมูลนิธิในสหรัฐฯ ถูกนำมาฟอกผ่านบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย** และยังไม่มีคำพิพากษาหรือข้อสรุปจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายว่าบุคคลหรือองค์กรดังกล่าวกระทำความผิด
แต่ตัวเลขเงินข้ามชาติ โครงสร้างเงินกู้ บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นไทย และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งตลาดชาว อ.ร.อ. เป็นข้อมูลที่มากพอจะทำให้เกิดคำถามว่า **หน่วยงานไทยตรวจสอบเส้นทางเงินเหล่านี้แล้วหรือยัง ใครคือผู้ให้กู้ตัวจริง เงินมาจากไหน และผู้ถือหุ้นไทยเป็นเจ้าของกิจการจริงหรือไม่**
เรื่องนี้จึงควรถูกตรวจให้ถึงที่สุด เพราะหากทุกอย่างถูกต้องก็ต้องเปิดข้อมูลให้สิ้นข้อสงสัย แต่หากพบการใช้นอมินี เลี่ยงภาษี หรือฟอกเงินจริง ก็ต้องดำเนินคดีโดยไม่เลือกสัญชาติหรือเชื้อชาติ
#NEWS1 รายงาน