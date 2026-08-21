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ปรับ 5 พัน! อ.ร.อ.ขู่เอาชีวิตคนไทย ปมค่าหัว 5 แสน ศาลพิพากษาแล้ว รอลงอาญา 2 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



21 สิงหาคม 2569 คดีข่มขู่เอาชีวิตคนไทยบนเกาะสมุยมีความคืบหน้า หลังมีรายงานว่า ศาลมีคำพิพากษาคดีชายชาว อ.ร.อ. ซึ่งถูกกล่าวหาว่าข่มขู่เจ้าของกิจการบนเกาะสมุย โดยให้ชำระค่าปรับ 5,000 บาท และรอการลงโทษไว้ 2 ปี

คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากความขัดแย้งกรณี Samui Exotic Park ซึ่งเจ้าของกิจการเปิดเผยว่าได้รับข้อความข่มขู่รุนแรง รวมถึงมีการกล่าวอ้างถึง การตั้งค่าหัวสูงถึง 500,000 บาท จนฝ่ายปกครอง ตำรวจ และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ต้องเข้าตรวจสอบและดูแลความปลอดภัย

ก่อนหน้านี้ นายอำเภอเกาะสมุยพร้อมตำรวจ สภ.เกาะสมุย ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และฝ่ายความมั่นคง ได้ติดตามกรณีดังกล่าว โดยยืนยันหลักการว่า หากพบการข่มขู่คุกคามหรือกระทำผิดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นบุคคลสัญชาติใดก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทย

ล่าสุด เมื่อคดีเข้าสู่กระบวนการศาล มีรายงานผลคำพิพากษาให้ ปรับ 5,000 บาท พร้อมรอการลงโทษ 2 ปี ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตามมาถึงระดับโทษ เมื่อเทียบกับข้อกล่าวหาที่มีการข่มขู่ถึงขั้นเอาชีวิตและกล่าวถึงค่าหัวจำนวน 5 แสนบาท

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดองค์ประกอบความผิดและเหตุผลในการกำหนดโทษต้องยึดตามคำพิพากษาของศาลเป็นหลัก โดยการรอการลงโทษไม่ได้หมายความว่าผู้กระทำสามารถฝ่าฝืนกฎหมายได้อีก หากกระทำผิดซ้ำในช่วงเวลาที่กำหนด ย่อมมีผลต่อการพิจารณาโทษตามกฎหมาย

กรณีนี้จึงกลายเป็นอีกบททดสอบสำคัญว่า คนต่างชาติที่เข้ามาอยู่หรือท่องเที่ยวในประเทศไทย ต้องเคารพกฎหมายไทยเช่นเดียวกับคนไทยทุกคน และการข่มขู่คุกคามประชาชนไม่ควรถูกมองเป็นเรื่องเล็ก

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