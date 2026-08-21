ตร.วังน้อยยอดเยี่ยม รวบสันขวาน แก๊งตบทรัพย์ ใช้รถเฉี่ยวชนข่มขู่เรียกเงินย่านอยุธยา

21 สิงหาคม 2569 ตำรวจ สภ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมใช้รถยนต์เฉี่ยวชนรถของผู้เสียหาย ก่อนข่มขู่และเรียกเงินในลักษณะ “แก๊งตบทรัพย์” หลังหลบหนีคดีมานานข้ามปี
เพจ ต้น อยุธยา ข่าวสาร ฅนอยุธยา เผยข้อมูลว่า เจ้าหน้าที่ภายใต้การนำของ พ.ต.อ.สมเจษฐ์ ผู้กำกับการ สภ.วังน้อย เดินหน้าสืบสวนติดตามจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ พร้อมเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวัง เนื่องจากพฤติกรรมลักษณะนี้ถือเป็นภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนน
จากการสืบสวนยังพบว่า ผู้ต้องหามีหมายจับจากคดีที่มีพฤติการณ์ในลักษณะเดียวกันใน จังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจเคยก่อเหตุในพื้นที่อื่น เช่น ปทุมธานี นนทบุรี บางแค กรุงเทพมหานคร หรือพื้นที่อื่นอีก
ตำรวจจึงประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่เคยประสบเหตุจาก รถยนต์โตโยต้า วีออส สีขาว และมีลักษณะถูกเฉี่ยวชน ก่อนถูกข่มขู่หรือเรียกเงินในลักษณะเดียวกัน ให้เข้าแจ้งความในท้องที่เกิดเหตุ หรือประสานข้อมูลเพิ่มเติมกับ สภ.วังน้อย เพื่อขยายผลตรวจสอบว่ามีผู้เสียหายรายอื่นอีกหรือไม่
คดีนี้ถือเป็นอีกตัวอย่างของภัยบนท้องถนนที่ประชาชนควรระวัง หากเกิดเหตุเฉี่ยวชนแล้วคู่กรณีมีพฤติกรรมข่มขู่หรือเร่งรัดให้จ่ายเงินผิดปกติ ควรหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า เก็บหลักฐานภาพถ่ายหรือวิดีโอ และประสานตำรวจเข้าตรวจสอบทันที
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