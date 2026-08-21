อยากเป็นหมอฟัน ดันไม่ตั้งใจเรียน สุดท้ายเปิดทำฟัน “เถื่อน” ริมถนน ของกลางกว่าพันชิ้น

ตำรวจสอบสวนกลาง โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ บก.ปคบ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เปิดปฏิบัติการกวาดล้างผู้ลักลอบให้บริการทางการแพทย์และทันตกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
ผลการตรวจค้นสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 5 ราย แบ่งเป็นผู้ลักลอบให้บริการทันตกรรม 4 ราย และผู้ลักลอบให้บริการทางการแพทย์อีก 1 ราย พร้อมตรวจยึดวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องมือทำฟันรวม 56 รายการ มากกว่า 1,058 ชิ้น มูลค่ากว่า 330,000 บาท
หนึ่งในจุดที่ตรวจพบ มีการเปิดสถานที่รับ จัดฟันและทำฟันปลอมในลักษณะริมถนนหรือภายในบ้าน โดยผู้ให้บริการไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม ขณะที่บางรายมีวุฒิการศึกษาเพียงระดับประถมหรือมัธยม และอาศัยการเรียนรู้ขั้นตอนจากแหล่งข้อมูลทั่วไป ก่อนนำมารับทำให้ประชาชนจริง
ตำรวจเตือนว่า การจัดฟัน ถอนฟัน ทำฟันปลอม หรือหัตถการในช่องปากโดยผู้ไม่มีความรู้และสถานที่ไม่ได้มาตรฐาน มีความเสี่ยงตั้งแต่ การติดเชื้อ เลือดออก การบาดเจ็บต่อเหงือกและฟัน ไปจนถึงภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
เจ้าหน้าที่จึงขอให้ประชาชนตรวจสอบสถานพยาบาลและผู้ให้บริการให้ชัดเจนก่อนเข้ารับการรักษา เพราะงานทันตกรรมไม่ใช่เพียงเรื่องความสวยงาม แต่เป็นการรักษาที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง เครื่องมือที่ผ่านการฆ่าเชื้อ และมาตรฐานทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด
#NEWS1 รายงาน