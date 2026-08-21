ชาวอุดรฯ งง! ทุนจีนเดินหน้าเจาะโปแตชอีสาน ชาวบ้านหวั่นดินเค็ม-น้ำใต้ดินปนเปื้อน

โครงการเหมืองแร่โปแตชอุดรธานีกลับมาเป็นที่จับตา หลังมีการเผยแพร่ภาพการ เจาะสำรวจทางธรณีเทคนิคและสำรวจชั้นน้ำใต้ดิน ในพื้นที่โครงการของบริษัท เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ APPC ซึ่งมีทุนจากรัฐวิสาหกิจจีนเข้ามาลงทุน
ข้อมูลจาก กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ระบุว่า การดำเนินงานในขณะนี้เป็นการสำรวจความต้านทานไฟฟ้าและเจาะสำรวจทางธรณีเทคนิค เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำแบบจำลองน้ำใต้ดินของโครงการ ยังไม่ใช่การขุดแร่เชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ
ขณะที่ข้อมูลจากฝั่งจีนระบุว่า โครงการโปแตชอุดรธานีอยู่ภายใต้การลงทุนของกลุ่ม SDIC รัฐวิสาหกิจจีน โดยในปี 2569 มีการลงพื้นที่ติดตามจุดเจาะสำรวจน้ำใต้ดิน การสำรวจคลื่นไหวสะเทือน 3 มิติ และพื้นที่เตรียมก่อสร้างโรงงาน
โครงการดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 26,400 ไร่ วางแผนทำเหมืองใต้ดินลึกประมาณ 350 เมตร ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ยังจับตาความเสี่ยงสำคัญ ทั้ง ดินเค็ม น้ำใต้ดินปนเปื้อน การทรุดตัว ฝุ่น และน้ำเสีย หากการควบคุมและจัดการไม่รัดกุม
ด้านหน่วยงานรัฐยืนยันว่า โครงการต้องดำเนินการภายใต้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมมีกลไกให้ตัวแทนประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียร่วมตรวจสอบการทำเหมืองใต้ดิน
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ชาวอุดรฯ ต้องการคำตอบชัดเจนคือ เมื่อโครงการภายใต้ทุนจีนกำลังเดินหน้าเข้าสู่ขั้นตอนสำรวจและเตรียมการมากขึ้น รัฐจะมีหลักประกันอย่างไรว่าพื้นที่เกษตร แหล่งน้ำ และน้ำใต้ดินของชุมชนจะไม่ต้องรับผลกระทบในอนาคต
เพราะสิ่งที่อยู่ใต้ดินอาจมีมูลค่ามหาศาล แต่สิ่งที่อยู่บนดินคือ บ้าน ที่นา แหล่งน้ำ และชีวิตของประชาชน ซึ่งหากเสียหายขึ้นมา ย่อมไม่ใช่เรื่องที่แก้คืนได้ง่าย ๆ
#NEWS1 รายงาน