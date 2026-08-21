รันทดหนัก! กว่า 50 วัน แม่ชีและพระถูกป่าไม้ไล่ออกจากวัด ต้องอพยพน่าอนาถยิ่ง

21 สิงหาคม 2569 ภาพความเป็นอยู่ของ พระและแม่ชีวัดร่มโพธิธรรม อ.หนองหิน จ.เลย ยังคงสร้างความสะเทือนใจ หลังต้องอพยพออกจากกุฏิและพื้นที่พักเดิมจากการบังคับคดีของกรมป่าไม้ และใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่พักชั่วคราวต่อเนื่องมากกว่า 50 วัน
จากพื้นที่ที่เคยเป็นวัด เป็นกุฏิ และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม พระและแม่ชีจำนวนหนึ่งต้องขนข้าวของออกมาอยู่รวมกันในจุดพักพิงชั่วคราว ใช้ชีวิตอย่างจำกัด ท่ามกลางความไม่แน่นอนว่าจะต้องอยู่ในสภาพเช่นนี้ไปอีกนานเพียงใด
ล่าสุด ป้อม สุโขทัย โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า “อดทนหน่อยนะ แม่ชีวัดร่มโพธิธรรม รวม 49 วันแล้ว ที่ป่าไม้ให้ออกจากวัด มาอยู่ศูนย์อพยพ” พร้อมสะท้อนความรู้สึกต่อชะตากรรมของนักบวชที่ต้องเผชิญความยากลำบากต่อเนื่อง
เหตุการณ์มีที่มาจากการบังคับคดีพื้นที่วัดที่อยู่ในเขตพิพาทกับกรมป่าไม้ ส่งผลให้พระ แม่ชี และผู้พักอาศัยต้องออกจากกุฏิเดิม ก่อนย้ายไปอยู่ในพื้นที่ที่จัดไว้ชั่วคราว
แม้การดำเนินการของเจ้าหน้าที่จะอ้างอิงคำพิพากษาและขั้นตอนทางกฎหมาย แต่ภาพที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือ พระและแม่ชีซึ่งดำรงชีวิตเรียบง่ายกลับต้องกลายเป็นผู้อพยพในพื้นที่ที่เคยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของตนเอง
เวลาผ่านมากว่า 50 วันแล้ว แต่ภาพของนักบวชที่ยังต้องอาศัยอยู่ในที่พักชั่วคราวยังคงอยู่ คำถามจึงตามมาว่า จะต้องปล่อยให้พระและแม่ชีใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเช่นนี้ไปอีกนานแค่ไหน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีทางออกที่เหมาะสมและมีมนุษยธรรมมากกว่านี้หรือไม่
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