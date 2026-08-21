อึ้ง! เขาหินซ้อนฉะเชิงเทรา มติ 97/5 ให้ตั้งโรงงานขยะทุนจีน จี้จับตาผู้ใหญ่บ้าน

21 สิงหาคม 2569 กระแสจับตาพื้นที่ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ร้อนขึ้นอีกครั้ง หลังมีการเผยแพร่ผลเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงงานคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในพื้นที่หมู่ 7 ซึ่งมีรายงานว่า ที่ประชุม เห็นชอบ 97 เสียง ไม่เห็นชอบ 5 เสียง
โครงการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ บริษัท เซิ่งไท่ นิว แมททีเรียล เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งยื่นขอประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 สำหรับคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่อันตราย ในพื้นที่หมู่ 7 ต.เขาหินซ้อน
ก่อนหน้านี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราได้เปิดรับฟังความคิดเห็นตามขั้นตอน และต่อมามีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ โดยผลที่ถูกรายงานออกมาคือ 97 ต่อ 5 เสียง เห็นชอบให้ดำเนินโครงการ พร้อมข้อเสนอให้มีการจัดทำข้อตกลงหรือ MOU ระหว่างโรงงานกับประชาชนในพื้นที่ก่อนเดินหน้ากิจการ
ขณะเดียวกัน ภาพจากเวทีดังกล่าวยังทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่อ ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เขาหินซ้อน หลังถูกระบุว่าแสดงจุดยืนสนับสนุนโครงการ จนเกิดคำถามตามมาว่า เหตุใดผู้นำท้องถิ่นจึงออกตัวสนับสนุน และประชาชนได้รับข้อมูลเรื่องผลกระทบของโครงการอย่างครบถ้วนเพียงใด
ประเด็นนี้ยิ่งถูกจับตามอง เพราะ เขาหินซ้อนเคยมีประวัติปัญหาโรงงานรีไซเคิล ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และโรงงานที่มีทุนจีนเกี่ยวข้องมาแล้วหลายกรณี จนชาวบ้านในพื้นที่เคยร้องเรียนเรื่องผลกระทบทั้งกลิ่น ของเสีย และการจัดการขยะจากโรงงาน
ดังนั้น ตัวเลข 97 ต่อ 5 จึงอาจไม่ใช่เพียงผลการยกมือในเวทีรับฟังความคิดเห็น แต่กำลังกลายเป็นคำถามใหญ่ของคนในพื้นที่ว่า การเห็นชอบครั้งนี้เกิดขึ้นบนข้อมูลที่รอบด้านเพียงใด และมาตรการป้องกันผลกระทบต่อชุมชน พื้นที่เกษตร น้ำ และสิ่งแวดล้อม จะมีหลักประกันอย่างไร
ขณะที่ท่าทีของผู้ใหญ่บ้านที่แสดงการสนับสนุนโครงการ ก็ยิ่งทำให้สังคมต้องจับตาว่า ผู้นำท้องถิ่นกำลังยืนอยู่บนผลประโยชน์ของชุมชนอย่างไร และเหตุผลที่เลือกหนุนโครงการทุนจีนครั้งนี้คืออะไร
#NEWS1 รายงาน