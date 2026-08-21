ผอ.เขตทั่ว กทม.สะดุ้ง! มท.4 ลั่น สวมสิทธิบัตรชมพูต่างด้าว ดินแดงแค่นับ 1 จะรื้อตรวจทั่ว กทม.และทั่วประเทศ

21 สิงหาคม 2569 วรศิษฏ์ เสียงประสิทธิ์วรศิษฏ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.4) เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบขบวนการสวมสิทธิบัตรชมพูของแรงงานต่างด้าว โดยย้ำชัดว่า กรณีที่พบในพื้นที่เขตดินแดง “เป็นแค่จุดเริ่มต้น” เท่านั้น
มท.4 ระบุว่า ขณะนี้มีข้อมูลและเป้าหมายที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอีกจำนวนมาก แม้ยังไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล แต่ยืนยันว่า “เยอะ” และเจ้าหน้าที่มีหลายเป้าที่กำลังเพ่งเล็งอยู่
หลังจากนี้จะมีการขยายผลตรวจสอบทั้งพื้นที่เดิมในเขตดินแดง รวมถึง ทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร และพื้นที่อื่นทั่วประเทศ หากพบหลักฐานเชื่อมโยงการสวมสิทธิหรือการดำเนินการโดยมิชอบ ก็จะดำเนินการตามกฎหมาย
สำหรับคดีที่มีการออกหมายจับก่อนหน้านี้ ผู้เกี่ยวข้องแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ เจ้าหน้าที่รัฐ นายหน้า และเจ้าบ้าน โดย มท.4 ระบุว่า นายหน้าเป็นหนึ่งในตัวการสำคัญที่เชื่อมโยงผู้ต้องการทำสิทธิเข้ากับกระบวนการต่าง ๆ
การตรวจสอบครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงาน ทั้งฝ่ายปกครอง ป.ป.ท. ปปง. กรุงเทพมหานคร และดีเอสไอ เพื่อขยายผลให้ครอบคลุมมากที่สุด
คำประกาศจาก มท.4 ครั้งนี้จึงเท่ากับส่งสัญญาณตรงไปยังสำนักงานเขตทั่วกรุงเทพฯ ว่า ดินแดงอาจเป็นเพียงจุดแรก และการตรวจสอบครั้งใหญ่กำลังจะขยายไปทุกเขต รวมถึงทั่วประเทศ
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