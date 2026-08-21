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หมอวรงค์เดือด! เอไอลูกเทพมีคนลงทะเบียนมากแล้วไง ทุจริต เอื้อประโยชน์ รอติดตามชุดใหญ่ ไม่พูดเยอะ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว กล่าวถึงโครงการ เอไอลูกเทพ หรือ ทีเอช-เอไอ พาสปอร์ต หลังมีการหยิบยกจำนวนผู้ลงทะเบียนมาเป็นประเด็นสนับสนุนความสำเร็จของโครงการ

นพ.วรงค์ระบุว่า แม้จะมีคนลงทะเบียนจำนวนมาก แต่ต้องแยกเรื่องดังกล่าวออกจากข้อสงสัยเรื่อง การทุจริตและการเอื้อประโยชน์ เพราะจำนวนผู้ใช้งานไม่ได้เป็นคำตอบว่า กระบวนการดำเนินโครงการมีความโปร่งใสหรือไม่

พร้อมทิ้งท้ายสั้น ๆ ว่า “ไม่พูดมากครับ ให้โอกาสแล้ว รอติดตามชุดใหญ่” สะท้อนว่าอาจมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้ในเร็ว ๆ นี้

โพสต์ดังกล่าวทำให้ประเด็น เอไอลูกเทพ กลับมาเป็นที่จับตาอีกครั้ง โดยเฉพาะข้อสงสัยเรื่องการจัดทำโครงการ การใช้งบประมาณ และการเอื้อประโยชน์ที่ นพ.วรงค์หยิบยกขึ้นมา ซึ่งต้องรอติดตามว่าข้อมูล “ชุดใหญ่” ที่เจ้าตัวกล่าวถึงจะมีรายละเอียดอย่างไร

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