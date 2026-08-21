ขีดเส้น WHA ส่งแผนเยียวยาเหตุระเบิดหินระยองใน 7 วัน

กนอ. จี้ WHA แจงข้อเท็จจริงเหตุระเบิดหินพื้นที่ WHA ESIE5 และส่งแผนเยียวยาใน 7 วัน ด้าน WHA เปิดศูนย์ประสานงานฉุกเฉินดูแลประชาชนโดยรอบพื้นที่
ความคืบหน้ากรณีเหตุระเบิดหินภายในบริเวณพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 5 (WHA ESIE 5) เมื่อ 13 สิงหาคม 2569 ซึ่งมีเสียงระเบิดส่งผลให้แรงสั่นสะเทือนกระจายครอบคลุม 4 อำเภอในจังหวัดระยอง โดยเมื่อ 17 สิงหาคม 2569 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบร่องรอยของแนวหินในลักษณะยาวตรงผิดธรรมชาติ ซึ่งไม่ใช่การทำงานด้วยการขุดเจาะหรือใช้หัวเจาะกระแทก(Breaker) รวมถึงพบถุงแอมโมเนียมไนเตรตและสายไฟในบริเวณจุดเกิดเหตุ ซึ่งคาดว่าจะเป็นส่วนประกอบของการระเบิดหิน
จากข้อเท็จจริงดังกล่าว กนอ.จึงสั่งระงับการปรับพื้นที่ หรือการเตรียมพื้นที่ที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับการทำลาย ขุดเจาะ ทำลายหิน ในพื้นที่โครงการฯ นับแต่นั้น จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง และห้ามมิให้บุคคลใดเข้าพื้นที่เกิดเหตุโดยเด็ดขาด โดยกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่ควบคุมความปลอดภัย
ล่าสุด นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ ผู้ว่าการ กนอ. เปิดเผยว่า กนอ. มีหนังสือแจ้ง บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อขอให้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมส่งเอกสารหลักฐาน และจัดทำแผนเยียวยา โดยเน้นย้ำถึงขอบเขตการพิจารณาอนุญาตของ กนอ.ว่า ครอบคลุมการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการฯ ตามสัญญาร่วมดำเนินงานและกฎหมายที่ กนอ. มีอำนาจเท่านั้น ส่วนกิจกรรมปรับพื้นที่ ขุดดิน ถมดิน หรือการใช้วัตถุระเบิดทำลายหิน จะอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้พัฒนาฯ และผู้รับจ้าง ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าดำเนินการ
กนอ.กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำคำชี้แจงและจัดส่งเอกสารหลักฐานทั้งหมดให้ กนอ.ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ โดยมีรายละเอียด 4 ข้อ ประกอบด้วย
1.ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีปรับพื้นที่ทั้งหมดที่ดำเนินการไปแล้ว (ตั้งแต่ขุดดิน ถมดิน จนถึงการทำลายหินและขนส่ง)
2.จัดส่งสำเนาคำขออนุญาตและใบอนุญาตต่าง ๆ เช่น การครอบครอง การขนส่ง การจัดเก็บ และการใช้วัตถุระเบิด จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
3.ตรวจสอบและนำส่งรายงานผลกระทบต่อชุมชน พร้อมจัดทำแผนเยียวยาและฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดแก่ชุมชน สภาพแวดล้อม และประชาชนโดยรอบ
4.ปฏิบัติตามกฎหมายแร่อย่างเคร่งครัด หากประสงค์จะนำหินไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือเข้าข่ายใช้ประโยชน์จากแร่
กนอ.จะนำข้อมูลหลักฐานที่ได้รับภายใน 7 วันทำการ ไปประกอบการตรวจสอบ แล้วจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายและสัญญาร่วมดำเนินงานอย่างเคร่งครัดต่อไป โดยการกำกับ ควบคุม ดูแลการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมฯ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม มาตรการ EIA ของโครงการ กฎหมาย กนอ. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและประชาชนโดยรอบพื้นที่
ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวด้วยว่า จากการลงพื้นที่สำรวจผลกระทบและรับฟังความคิดเห็นชุมชนโดยรอบ ในรัศมี 1.1–8.86 กม. พบความเสียหายเพียง 1 จุด คือ บ้านเรือนประชาชนในระยะ 1.1 กม. ที่กระจกบานเกล็ดแตก ซึ่งได้ดำเนินการเปลี่ยนและติดตั้งทดแทนเรียบร้อยแล้ว ขณะที่ผู้นำชุมชน หน่วยงาน และสถานศึกษาโดยรอบ ได้แก่ กำนันตำบลหนองละลอก, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 บ้านตัวอย่าง, วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง, อบต.หนองละลอก, โรงเรียนบ้านหนองละลอก และวัดสวนหลาว ระบุว่า ได้ยินเสียงดังคล้ายพลุหรือยางรถระเบิดแต่ไม่พบความเสียหายต่อทรัพย์สิน ไม่กระทบการเรียนการสอน และไม่มีชาวบ้านร้องเรียน และมีผู้ประกอบการโรงงานในพื้นที่ 8 บริษัท ร่วมสอบถามข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์และกลุ่มไลน์ Safety Club เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ขณะเดียวกัน เพื่อดูแลประชาชนอย่างทันท่วงที ทาง WHA ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานและเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนฉุกเฉินเฉพาะกิจ สำหรับรับแจ้งเหตุ ให้คำปรึกษา พร้อมทั้งติดตามและให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง