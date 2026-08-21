อึ้ง! มท.4 ยังยืนยัน สวมบัตรชมพู ต่างด้าวยอมจ่าย 1 แสน

วรศิษฏ์ เสียงประสิทธิ์วรศิษฏ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.4) เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบขบวนการสวมสิทธิทำบัตรชมพู โดยระบุว่า จากข้อมูลที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ได้รับ พบว่ามีการเรียกเก็บเงินผ่านนายหน้าในหลายระดับ
มท.4 ระบุว่า อัตราที่พบมีตั้งแต่ หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนบาท ขึ้นอยู่กับประเภทและรูปแบบของการดำเนินการ โดยนายหน้าจะเป็นผู้เสนอจัดการขั้นตอนต่าง ๆ ให้กับแรงงานต่างด้าวหรือผู้ที่ต้องการได้สิทธิ
เจ้าหน้าที่พบว่าขบวนการลักษณะนี้เกี่ยวข้องกับบุคคลหลายกลุ่ม ทั้ง เจ้าหน้าที่รัฐ นายหน้า และเจ้าบ้าน ซึ่งมีบทบาทแตกต่างกันในกระบวนการ ขณะที่แรงงานต่างด้าวบางรายอาจไม่ได้เข้าใจขั้นตอนทั้งหมด แต่ยอมจ่ายเงินให้นายหน้าดำเนินการให้
คำยืนยันจาก มท.4 จึงทำให้ประเด็น ค่าดำเนินการที่พุ่งถึงหลักแสนบาท กลายเป็นอีกจุดที่ต้องตรวจสอบว่า เงินเหล่านี้ไหลผ่านใครบ้าง และมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด
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