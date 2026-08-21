อุ้มเกษตรกรน้ำท่วม! ธ.ก.ส.อัดมาตรการฟื้นฟูสู้อุทกภัยน่าน

ระดมมาตรการช่วยประชาชน,เกษตรกรพื้นที่น้ำท่วม ทั้งในช่วงเกิดเหตุและหลังน้ำลด โดยธ.ก.ส.เติมทุนฉุกเฉิน พร้อมฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลด
สถานการณ์อุทกภัยฉับพลันที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่าน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ ทั้งด้านการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพ รวมถึงที่อยู่อาศัย ทรัพย์สินและพื้นที่การเกษตร /ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)จึงจัดมาตรการเพื่อสนับสนุนเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินให้แก่ลูกค้าผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ ปี 2569/70 บรรเทาความเดือดร้อนให้ลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำ นำไปใช้จ่ายฉุกเฉิน สร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โรงเรือนการเกษตร เครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร รวมถึงการฟื้นฟูการผลิต ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ ประกอบด้วย
1) โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินให้แก่ลูกค้าผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ ปี 2569/70 เพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรในด้านค่าใช้จ่ายทั่วไป เช่น ค่าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็น วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือนแรก เดือนที่ 7 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี (ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.575%)
2) โครงการสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเกษตรกรลูกค้า ผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ เพื่อเป็นค่าลงทุนในการซ่อมแซมบ้านเรือน ทรัพย์สิน และโรงเรือนการเกษตร ค่าซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร ที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ รวมถึงเป็นค่าลงทุนในการทำการเกษตรรอบใหม่ วงเงินรายละไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MRR-2 ต่อปี (ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.575%) ระยะเวลาชำระคืนภายใน 15 ปี
นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ผู้ประสบภัย แจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ ธ.ก.ส. สาขาที่ลูกค้าสังกัด และหลังจากสถานการณ์คลี่คลาย น้ำลด เจ้าหน้าที่จะสำรวจความเสียหายของที่อยู่อาศัย ทรัพย์สิน พื้นที่การเกษตรของลูกค้า รวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณาแนวทางลดภาระหนี้สิน และมาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ เพิ่มเติมต่อไป