เพจดังบ่อวินโพสต์ รมว.อุตฯ จุกมั๊ย ถ้าโรงงานทุนจีนดีจริง ทำไมไม่ตั้งที่ประเทศเค้า แห่ตั้งที่ไทยเพื่อ?

20 สิงหาคม 2569 เพจ “บ่อวิน ปลวกแดง” โพสต์ตั้งคำถามถึงกระแสโรงงานทุนจีนที่เข้ามาตั้งฐานผลิตในประเทศไทยจำนวนมาก โดยระบุสั้น ๆ ว่า “โรงงานทุนจีนถ้าดีจริง ทำไมเขาถึงไม่ตั้งที่ประเทศเขา มาตั้งที่ประเทศไทยทำไม?”
คำถามดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นลอย ๆ เพราะในช่วงที่ผ่านมา พื้นที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะระยองและชลบุรี มีข้อร้องเรียนและการตรวจสอบโรงงานทุนจีนหลายกรณี ทั้งปัญหาโรงงานเถื่อน การจัดการกากอุตสาหกรรมผิดกฎหมาย น้ำเสีย กลิ่นเหม็น และผลกระทบต่อชุมชน
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเคยเข้าตรวจโรงงานทุนจีนในระยองและสั่งระงับกิจการ หลังพบการประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต ขณะที่อีกหลายคดีพบความเชื่อมโยงกับการจัดการกากอุตสาหกรรมที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงโรงงานรีไซเคิลในระยองที่ตรวจพบกากอุตสาหกรรมกองเก็บและฝังกลบรวมในระดับแสนตัน
ด้านชาวบ้านใน อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ก็เคยร้องเรียนปัญหาน้ำเสียจากโรงงานไหลออกนอกพื้นที่ กระทบแหล่งน้ำและพื้นที่เกษตรจนปลาและกุ้งตาย ขณะที่อีกหลายชุมชนร้องเรื่องกลิ่นเหม็น ฝุ่น และผลกระทบจากโรงงานที่ขยายตัวเข้าใกล้บ้านเรือน
จึงทำให้คำถามของเพจ “บ่อวิน ปลวกแดง” ถูกจับตาว่า ประเทศไทยกำลังรับโรงงานประเภทใดเข้ามา และมาตรฐานการคัดกรองเข้มพอหรือไม่
แน่นอนว่าไม่ใช่โรงงานทุนจีนทุกแห่งจะมีปัญหา และการลงทุนจากต่างชาติสามารถสร้างงานและสร้างเศรษฐกิจได้ แต่เมื่อมีกรณีร้องเรียนซ้ำ ๆ เรื่องมลพิษ กากอุตสาหกรรม และการประกอบกิจการไม่ถูกต้อง คำถามสำคัญจึงตกไปที่กระทรวงอุตสาหกรรมว่า ไทยกำลังดึง “เงินลงทุน” หรือกำลังรับ “ภาระมลพิษ” เข้ามาพร้อมกัน
เพราะสิ่งที่ประชาชนต้องการไม่ใช่เพียงตัวเลขโรงงานเปิดใหม่ แต่คือคำตอบว่า โรงงานเหล่านั้นสร้างประโยชน์ให้คนไทยมากกว่าผลกระทบที่ชุมชนต้องแบกรับจริงหรือไม่
เครดิตข้อมูล: เพจ บ่อวิน ปลวกแดง
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