ระยองอ่วม! โรงงานทุนจีนถูกตรวจเจอกากพิษแสนตัน ชาวบ้านเจอน้ำเน่า ปลา-กุ้ง ต. เกลื่อน

ปัญหามลพิษอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองถูกจับตาอีกครั้ง หลังมีทั้งกรณีตรวจพบกากอุตสาหกรรมปริมาณมหาศาลในโรงงานรีไซเคิล และอีกกรณีชาวบ้านในพื้นที่นิคมพัฒนาร้องเรียนน้ำเน่า จนปลาและกุ้งตายจำนวนมาก
ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมระบุว่า เจ้าหน้าที่เคยเข้าตรวจโรงงานรีไซเคิลใน ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง พบกากอุตสาหกรรมกองอยู่นอกอาคารประมาณ 48,000 ตัน และยังพบการกองเก็บหรือฝังกลบในที่ดินข้างเคียงอีกราว 100,000 ตัน โดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่จึงเก็บตัวอย่างน้ำและกากไปตรวจวิเคราะห์ พร้อมดำเนินการตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม ในกรณีกากแสนตันดังกล่าว ยังต้องรอผลตรวจวิเคราะห์เพื่อยืนยันว่าเข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายหรือไม่ ดังนั้นคำว่า “กากพิษ” ในพาดหัวเป็นการเรียกเชิงข่าวจากความกังวลต่อกากอุตสาหกรรมจำนวนมาก ไม่ใช่ผลแล็บที่ยืนยันแล้ว
ขณะเดียวกัน ชาวบ้านในพื้นที่ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา เคยร้องเรียนปัญหาน้ำเสียสีคล้ำและมีกลิ่นเหม็นไหลลงคลองและบ่อน้ำของชาวบ้าน ส่งผลให้ ปลาและกุ้งตายจำนวนมาก รวมถึงพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหาย จนเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานต้องลงพื้นที่ตรวจสอบหาต้นตอ
ต่อมา หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมยังเข้าตรวจระบบบำบัดน้ำเสียและโรงงานหลายแห่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง หลังพบปัญหาคุณภาพน้ำและข้อร้องเรียนจากชุมชน โดยมีการเก็บตัวอย่างน้ำ ตะกอน และตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อหาผู้รับผิดชอบ
ภาพที่เกิดขึ้นทำให้คนระยองตั้งคำถามหนักขึ้นว่า เหตุใดพื้นที่ซึ่งรับโรงงานอุตสาหกรรมและทุนต่างชาติจำนวนมาก กลับต้องเผชิญทั้งกากอุตสาหกรรม น้ำเสีย กลิ่นเหม็น และความเสียหายต่อแหล่งน้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่า
แม้กรณี “กากแสนตัน” กับกรณี “ปลา-กุ้งตาย” จะเป็นคนละเหตุการณ์และยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเชื่อมโยงกันโดยตรง แต่ทั้งสองกรณีก็สะท้อนคำถามเดียวกันว่า การกำกับโรงงานและการควบคุมมลพิษในพื้นที่เข้มพอหรือยัง
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