เริ่มแล้ว 'M6 บางปะอิน-ปากช่อง' วิ่งฟรีทุกสุดสัปดาห์

เส้นทางใหม่สู่อีสาน หนุนเศรษฐกิจ–ท่องเที่ยว “M6 บางปะอิน–ปากช่อง” เปิดวิ่งฟรีทุกสุดสัปดาห์ เริ่มเที่ยง 21 ส.ค.นี้ ก่อนเปิดใช้ฟรีตลอดสายรับปีใหม่ 2570
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 (M6) เปิดทดลองให้บริการเพิ่มเติมช่วง บางปะอิน–ปากช่อง ระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2569 เวลา 12.00 น. และเปิดทุกวันศุกร์ เวลา 12.00 น. ต่อเนื่องถึงวันอาทิตย์ เวลา 24.00 น. ซึ่งจะเชื่อมต่อกับช่วงปากช่อง–ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ที่เปิดทดลองให้บริการอยู่แล้ว ทำให้ประชาชนใช้ M6 ได้ต่อเนื่องมากขึ้นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
M6 เป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะเปิดประตูการเดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยตลอดเส้นทางบางปะอิน–นครราชสีมา ระยะทาง 196 กิโลเมตร จะเป็นทางเลือกใหม่ควบคู่กับถนนพหลโยธินและถนนมิตรภาพ ช่วยลดระยะเวลาการเดินทาง แบ่งเบาปริมาณการจราจร และลดต้นทุนการขนส่งสินค้า ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
ถนนเส้นนี้ มีประโยชน์เรื่องการเดินทางที่เร็วขึ้น และจะทำให้กรุงเทพฯ กับภาคอีสานใกล้กันมากขึ้น เชื่อมผู้คน เชื่อมการค้า และเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวตลอดแนวเส้นทาง โดยเฉพาะช่วงปากช่อง–ลำตะคองที่มีภูมิประเทศและทัศนียภาพสวยงาม การเดินทางในวันหยุดจะสะดวกขึ้น ประชาชนสามารถออกจากกรุงเทพฯ ไปท่องเที่ยว รับประทานอาหาร หรือเดินทางต่อไปยังนครราชสีมาและจังหวัดต่าง ๆ ในภาคอีสานได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยกระจายรายได้และสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจไปยังพื้นที่ตลอดแนวเส้นทาง
เนื่องจาก M6 เป็นเส้นทางที่มีมาตรฐานสูง ถนนกว้าง ราบเรียบ และมีช่วงทางตรงยาว ซึ่งอาจทำให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วสูงโดยไม่รู้ตัว จึงกำหนดให้ช่วงทดลองเปิดบริการ อนุญาตเฉพาะรถยนต์ 4 ล้อ และจำกัดความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เนื่องจากบางพื้นที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้างและติดตั้งระบบ จึงขอความร่วมมือประชาชน ไม่จอดรถบนเส้นทางหรือบริเวณที่ไม่ได้จัดไว้เป็นจุดพัก ไม่ใช้ไหล่ทางโดยไม่มีเหตุจำเป็น และขอให้ประชาชน ปฏิบัติตามป้าย เครื่องหมายจราจร และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด พรัอมให้ตำรวจทางหลวงและเจ้าหน้าที่เพิ่มการเฝ้าระวังตลอดเส้นทาง
กระทรวงคมนาคม กำชับเป็นพิเศษในช่วงที่มีทัศนียภาพสวยงาม โดยเฉพาะบริเวณลำตะคอง ซึ่งคาดว่า จะมีประชาชนสนใจเดินทางมาใช้เส้นทางและชมทัศนียภาพจำนวนมาก ต้องดูแลไม่ให้เกิดพฤติกรรม ที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ใช้เส้นทางอย่างมีวินัย เพื่อให้การเดินทางท่องเที่ยวเกิดขึ้นควบคู่กับความปลอดภัย
เป้าหมายระยะต่อไป ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเร่งรัดงานที่เหลือ เพื่อให้สามารถเปิดทดลองให้ประชาชนใช้ M6 ตลอดสายบางปะอิน–นครราชสีมา ระยะทาง 196 กิโลเมตร โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางตลอด 24 ชั่วโมงในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2570 ก่อนเข้าสู่การทดสอบระบบและการปฏิบัติงานเสมือนจริง (Trial Run) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดให้บริการเต็มรูปแบบและเก็บค่าผ่านทางต่อไป
สำหรับความคืบหน้าภาพรวมโครงการ งานก่อสร้างโยธามีความก้าวหน้าสะสม ณ เดือนกรกฎาคม 2569 คืบหน้า 99.37 % จากทั้งหมด 40 สัญญา ก่อสร้างแล้วเสร็จ 38 สัญญา เหลือ 2 สัญญา ได้แก่ สัญญาที่ 4 และสัญญาที่ 21 โดยตั้งเป้าให้งานโยธาทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2569
ส่วนงานออกแบบและก่อสร้างด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง พร้อมติดตั้งระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียม ระบบควบคุมและบริหารจัดการจราจร ระบบอำนวยความปลอดภัย และอาคารควบคุมต่างๆ ซึ่งดำเนินการในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) มีความก้าวหน้าสะสม ณ เดือนกรกฎาคม 2569 อยู่ที่ 92.32 % โดยกรมทางหลวง จะดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน เพื่อรองรับการเปิดทดลองให้บริการตลอดสายช่วงเทศกาลปีใหม่ 2570 และเตรียมเข้าสู่การให้บริการเต็มรูปแบบและจัดเก็บค่าผ่านทาง ภายในเดือนเมษายน 2570 ต่อไป