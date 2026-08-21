งามไส้! เปิดสถิติเขตดินแดง แค่ช่วง 6 เดือนของ 2 ปีงบฯ ออกบัตรชมพูแรงงานต่างด้าว 4,095 ราย

ข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงานเขตดินแดงกำลังถูกจับตา หลังปฏิบัติการ “กวาดบ้านกลางกรุง” พบขบวนการแจ้งย้ายชื่อต่างด้าวเข้าแฟลตดินแดงเพื่อจัดทำบัตรชมพูโดยมิชอบ และพบชื่อคนต่างด้าวกระจุกตัวอยู่ในห้องพักบางแห่งจำนวนผิดปกติ
เมื่อตรวจสอบสถิติการออกบัตรแรงงานต่างด้าวของสำนักงานเขตดินแดง พบว่า ช่วงเดือนตุลาคม 2567 ถึงมีนาคม 2568 มีการออกบัตรให้แรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา รวม 2,044 ราย ขณะที่ช่วงตุลาคม 2568 ถึงมีนาคม 2569 มีอีก 2,051 ราย รวมสองช่วงรายงาน 4,095 ราย
นอกจากนี้ ยังมีผู้ติดตามในสองช่วงรวมอีก 349 ราย โดยสำนักงานเขตดินแดงระบุว่า การให้บริการดังกล่าวเป็นการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือ “บัตรชมพู” ให้แรงงานต่างด้าวตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
ตัวเลข 4,095 รายจึงไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดเป็นการออกบัตรโดยมิชอบ เพราะการออกบัตรแรงงานต่างด้าวเป็นภารกิจตามกฎหมาย และข้อมูลสถิติอาจมีบุคคลที่มาต่ออายุหรือใช้บริการต่างช่วงเวลาได้
แต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ต้องตรวจสอบอย่างจริงจังคือ คดีล่าสุดที่เจ้าหน้าที่พบห้องพักในแฟลตดินแดง 47 แห่ง มีชื่อคนต่างด้าวตั้งแต่ 16 คนขึ้นไป รวม 1,468 คน พร้อมจับกุมผู้เกี่ยวข้องและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนในขบวนการจัดทำบัตรโดยมิชอบ
คำถามสำคัญจึงไม่ใช่ว่าเขตดินแดงออกบัตรชมพูมากหรือน้อย แต่คือ ในจำนวนหลายพันรายการที่ผ่านมา มีเท่าใดที่ออกอย่างถูกต้อง และมีอีกเท่าใดที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งย้ายชื่อหรือเอกสารผิดปกติ
หลังเรื่องแตก กรุงเทพมหานครจึงสั่งให้สำนักงานเขตดินแดงตรวจย้อนหลังรายการย้ายเข้าและเอกสารการทำบัตรทั้งหมด โดยเฉพาะกลุ่มเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วย 7 เพื่อขยายผลว่าความผิดปกติมีมากกว่าที่ตรวจพบแล้วหรือไม่
#NEWS1 รายงาน