ดีเซลพุ่ง ค่าโดยสารแพง! เรือด่วนฯขึ้นค่าตั๋ว 1 บาท เริ่ม 21 ส.ค.

เรือด่วนเจ้าพระยา ประกาศปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้น 1 บาท ตามต้นทุนน้ำมันดีเซล เริ่มศุกร์ 21 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป
นาวาตรีเจริญพร เจริญธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา ในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงขร กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้น 1 บาท จากอัตราเดิม มีผลตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป โดย • เรือธงส้ม: เส้นทางนนทบุรี – วัดราชสิงขร จากราคา 17 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 18 บาท (ตลอดสาย)
• เรือธงเหลือง: เส้นทางนนทบุรี – สาทร จากราคา 22 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 23 บาท (ตลอดสาย)
• เรือธงเขียวเหลือง
- เส้นทาง ปากเกร็ด – นนทบุรี จากราคา 15 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 16 บาท
- เส้นทาง นนทบุรี – สาทร จากราคา 22 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 23 บาท
- เส้นทาง ปากเกร็ด – สาทร จากราคา 34 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 35 บาท
• เรือธงแดง (ปรับอากาศ): นนทบุรี – สาทร จากราคา 31 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 32 บาท
ในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้ง บริษัทฯ จะปรับลดอัตราค่าโดยสารต่อไป