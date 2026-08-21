จุก! แม่ค้า จ.นราฯ โพสต์ ในเมืองบ้านฉัน ร้านปิด ตึกร้างไร้คน มีแต่ติดป้ายขายตึก เซ้ง ใกล้ร้างแล้ว

20 สิงหาคม 2569 โลกออนไลน์สะเทือนใจ หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Yui Thaniya ซึ่งระบุถึงบรรยากาศในตัวเมืองนราธิวาส โพสต์สะท้อนภาพเศรษฐกิจและชีวิตผู้คนในพื้นที่ที่ดูเงียบเหงาลงอย่างเห็นได้ชัด
เจ้าของโพสต์ระบุว่า ช่วงนี้ในเมืองนราธิวาส “มันอืด มันเอื่อย เหมือนคนไม่ใช้ชีวิตกันเลย” พร้อมเล่าว่า บางร้านปิด บางอาคารร้าง บางจุดแทบไม่มีคน และพบป้ายประกาศขายบ้าน ขายตึก หรือเซ้งกิจการอยู่หลายแห่ง
ข้อความดังกล่าวสะท้อนความรู้สึกของคนในพื้นที่ที่มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของเมืองจากชีวิตประจำวันที่เคยคึกคัก ไปสู่บรรยากาศที่เงียบลง ร้านค้าบางส่วนหายไป และอาคารพาณิชย์หลายแห่งถูกปล่อยว่าง
แม้โพสต์ดังกล่าวเป็นมุมมองและประสบการณ์ส่วนตัวของผู้โพสต์ ยังไม่ใช่ข้อมูลทางเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการ แต่ก็สะท้อนความกังวลของผู้ประกอบการและคนในพื้นที่ต่อกำลังซื้อ การค้าขาย และอนาคตของตัวเมืองนราธิวาส
ประเด็นที่น่าจับตาคือ หากร้านค้าปิดตัวและอาคารว่างเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ภาครัฐและท้องถิ่นอาจต้องเร่งหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน และดึงคนกลับมาใช้จ่ายในพื้นที่ เพื่อไม่ให้บรรยากาศเมืองซบเซาหนักกว่าเดิม
เครดิตข้อมูล: Facebook Yui Thaniya
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