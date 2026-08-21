แย่เลย! ลุง 52 ปี FC ป้าดา โดน ตร.ขอนแก่นรวบแล้ว เหตุบุกรุกยามวิกาล

20 สิงหาคม 2569 ตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่น ควบคุมตัวชายวัย 52 ปี ภายในวัดป่าอดุลยาราม หลังเจ้าตัวขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาภายในวัด พร้อมตะโกนว่าตนเป็น “เอฟซีป้าดา” และวิจารณ์กรณีคลิปเจ้าอาวาสร้องไห้ โดยมีลักษณะคล้ายคนเมา
ข้อมูลจากเพจ “ชุมชนข่าวขอนแก่น” ระบุว่า เจ้าตัวยอมรับว่าเป็นชายคนเดียวกับที่ขี่รถเข้ามาภายในวัดเมื่อคืนก่อน เพื่อตามหาผู้ที่ถ่ายคลิป และก่อนเดินทางมาที่วัดครั้งล่าสุดได้ดื่มสุรามาก่อน
ตำรวจจึงนำตัวไปที่ สภ.เมืองขอนแก่น เพื่อดำเนินการในข้อหาบุกรุกยามวิกาล พร้อมตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และสารเสพติด เพื่อประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมาย
ขณะเดียวกัน ผู้กำกับการ สภ.เมืองขอนแก่น ได้สั่งวางกำลังตำรวจดูแลความปลอดภัยภายในวัดตลอด 24 ชั่วโมง จนถึงวันที่ 26 สิงหาคม เพื่อป้องกันเหตุวุ่นวายและดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่
เครดิตข้อมูลและภาพ: เพจชุมชนข่าวขอนแก่น
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