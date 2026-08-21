จนท.บุกไซต์งานปลวกแดง เจอจะจะ แรงงานจีนไร้ใบอนุญาตทำงาน นายจ้างโดนเต็มๆ

20 สิงหาคม 2569 สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจไซต์ก่อสร้างแห่งหนึ่งใน ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง หลังเข้มตรวจการทำงานของแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ
จากการตรวจสอบ พบพนักงานภายในไซต์งานรวม 10 คน แบ่งเป็นคนไทย 3 คน สัญชาติจีน 3 คน และสัญชาติเมียนมา 4 คน ก่อนตรวจเอกสารประจำตัวและใบอนุญาตทำงานเป็นรายบุคคล
ผลปรากฏว่าแรงงานสัญชาติจีน 2 ราย ไม่สามารถแสดงใบอนุญาตทำงานต่อเจ้าหน้าที่ได้ จึงถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน ตาม พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
ขณะเดียวกัน บริษัทนายจ้างที่เกี่ยวข้องก็ถูกดำเนินคดีด้วย ในข้อหารับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต ก่อนเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปลวกแดง ดำเนินการตามกฎหมาย
นายณัฐพล รักชาติ จัดหางานจังหวัดระยอง ระบุว่า จะเดินหน้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสถานประกอบการและพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการลักลอบทำงานผิดกฎหมาย และรักษามาตรฐานการจ้างงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
เครดิตข้อมูล: เพจ Rayong Hot News
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