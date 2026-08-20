เดือด! โฆษกพรรคประชาชาติโพสต์ เพจไอโอปลุกปั่นขัดแย้งใต้ ทำโดย กอ.รมน.หรือไม่ ถ้าใช่ควรยุบ

20 สิงหาคม 2569 มูฮัมหมัดรุสดี เชคฮารูณ โฆษกพรรคประชาชาติ โพสต์ข้อความตั้งคำถามอย่างร้อนแรงถึงกรณีเพจที่ถูกกล่าวหาว่าเป็น “ไอโอ” และมีเนื้อหาปลุกปั่น สร้างความขัดแย้ง รวมถึงใส่ร้ายประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
มูฮัมหมัดรุสดีตั้งคำถามตรง ๆ ว่า “เพจไอโอที่ปลุกปั่น สร้างความขัดแย้ง ใส่ร้ายประชาชนในพื้นชายแดนใต้นั้น ทำโดย กอ.รมน.ใช่หรือไม่?”
พร้อมระบุต่อว่า หากเพจดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ กอ.รมน.จริง ก็ควรมีการพิจารณาถึงขั้น “ยุบ กอ.รมน.” โดยใช้แฮชแท็ก #ยุบกอรมน
โพสต์ดังกล่าวจึงเป็นการตั้งคำถามถึงบทบาทของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้ ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสื่อสารผ่านเพจหรือเครือข่ายออนไลน์ที่สร้างความแตกแยกในสังคมหรือไม่
อย่างไรก็ตาม ข้อความดังกล่าวยังเป็นข้อกล่าวหาและคำถามจากโฆษกพรรคประชาชาติ ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าเพจที่ถูกกล่าวถึงดำเนินการโดย กอ.รมน.จริงหรือไม่ จึงต้องรอคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติม
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