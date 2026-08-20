อ้าว เรือหายแล้วไง! กมธ.การกฎหมายชี้ คอขวดโกงสอบท้องถิ่น อยู่ที่อนุทิน

20 สิงหาคม 2569 สำนักข่าวอิศรารายงานความคืบหน้ากรณีทุจริตสอบท้องถิ่น หลัง รังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธาน กมธ.การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน เปิดเผยว่า การตรวจสอบล่าสุดทำให้เห็นความเชื่อมโยงของขบวนการชัดขึ้น และไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะข้าราชการประจำเท่านั้น
รังสิมันต์ระบุว่า จากข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง พบข้อสงสัยถึงบุคคลระดับสูงกว่าอธิบดีที่เคยเข้าไปติดต่อพูดคุยกับอาจารย์บางราย รวมถึงมีการนัดหารือกันที่เซฟเฮ้าส์ ขณะที่รายละเอียดว่ามีการร้องขออะไรนั้น ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบ
อีกประเด็นที่ถูกตั้งคำถามคือ ทองเจือ ชาติกิจเจริญ ที่ปรึกษาของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ซึ่งรังสิมันต์ระบุว่า มีการติดต่อประสานงานกับอาจารย์บางรายที่เกี่ยวข้องกับการสอบท้องถิ่น ทั้งที่โดยตำแหน่งไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดสอบ จึงต้องตรวจสอบว่าการติดต่อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์อะไร
รังสิมันต์ยังตั้งข้อสังเกตว่า การตรวจสอบของคณะกรรมการที่มีนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เป็นประธาน ยังไม่ได้ย้อนกลับไปตรวจช่วงที่มหาวิทยาลัยบูรพาเคยได้รับงานจัดสอบก่อนถูกยกเลิก ทั้งที่มองว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของเรื่อง และอาจเชื่อมโยงไปถึง ทรงศักดิ์ ทองศรี ซึ่งขณะนั้นกำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จากนั้น รังสิมันต์กล่าวชัดว่า “คอขวดสำคัญของเรื่องการทุจริตข้อสอบท้องถิ่นอยู่ที่นายอนุทิน” พร้อมตั้งคำถามว่า หากเรื่องไม่ถูกส่งต่อเพื่อดำเนินการอย่างถึงที่สุด จะกลายเป็นการตัดตอนทั้งในส่วนของฝ่ายการเมืองและข้าราชการบางกลุ่มหรือไม่
เขายังเรียกร้องให้ตรวจสอบว่า ป.ป.ช.ได้เรียก อนุทิน ชาญวีรกูล, ทรงศักดิ์ ทองศรี และทองเจือ ชาติกิจเจริญ ไปให้ข้อมูลแล้วหรือยัง โดยมองว่าทั้ง 3 คนมีความสำคัญต่อการคลี่คลายข้อสงสัยในช่วงต้นของกระบวนการจัดสอบ
นอกจากนี้ กมธ.ยังพบข้อสงสัยเรื่องข้อมูลคะแนนสอบในแฟลชไดรฟ์ของ สถ. เนื่องจากไฟล์คะแนนดิบกับไฟล์ภาพสแกนกระดาษคำตอบมีข้อมูลไม่ตรงกัน จึงต้องตรวจสอบต่อว่า การแก้ไขคะแนนเกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนของมหาวิทยาลัย หรือเกิดขึ้นภายหลังเมื่อข้อมูลอยู่ในการครอบครองของ สถ.
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่พาดพิงบุคคลทางการเมืองขณะนี้ยังเป็น ข้อกล่าวหาและข้อสงสัยจากการตรวจสอบของ กมธ. ตามที่สำนักข่าวอิศรารายงาน ยังไม่ใช่ข้อยุติว่าบุคคลใดกระทำผิด จนกว่าหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายจะสอบสวนและมีผลชี้ขาด
ประเด็นที่ต้องจับตาจากนี้คือ การตรวจสอบจะเดินไปถึงระดับการเมืองตามข้อสงสัยของ กมธ.หรือไม่ หรือจะจบลงเพียงข้าราชการบางกลุ่ม ขณะที่คำถามสำคัญยังคงอยู่ที่ว่า “คอขวด” ของคดีนี้จะถูกเปิดออก หรือถูกตัดตอนอยู่ตรงไหน
อ้างอิงข้อมูล: สำนักข่าวอิศรา
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