หดหู่! อนาคตของชาติ จะไปทางไหน เยาวชนไม่พ้น 15 ติดยางอมแงม 11 คน

20 สิงหาคม 2569 กลายเป็นภาพที่สร้างความหดหู่ใจ หลัง พงษ์ศักดิ์ ชื่นจิตร เผยข้อมูลการปฏิบัติงานของฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองอำเภอสวี จังหวัดชุมพร พบกลุ่ม เยาวชนต่ำ 15 เข้าไปเกี่ยวข้องกับ “ยา” หลายราย
เจ้าของโพสต์ระบุว่า เจ้าหน้าที่ตรวจเยาวชน 10 คน พบสารในร่างกายทั้งหมด ขณะที่อีก 1 คนยอมรับว่าเคยใช้ จึงไม่ได้ตรวจเพิ่มเติม รวมเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 11 คน
เจ้าของโพสต์สะท้อนด้วยความเป็นห่วงว่า “อนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไป ในเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ ติดกันงอมแงม” พร้อมตั้งคำถามถึงอนาคตของเยาวชน หากสามารถเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้ตั้งแต่อายุยังน้อย
กรณีนี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของการตรวจพบสาร แต่ยังสะท้อนปัญหาสภาพแวดล้อมในชุมชน แหล่งที่มา คนชักนำ และช่องทางที่ทำให้เยาวชนเข้าถึง “ยา” ได้ง่าย จนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งตัดวงจรดังกล่าวอย่างจริงจัง
ขณะเดียวกัน ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนอาจต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เพื่อช่วยดึงเยาวชนออกจากวงจรนี้ ก่อนปัญหาจะลุกลามไปไกลกว่านี้
เครดิตข้อมูล: Facebook พงษ์ศักดิ์ ชื่นจิตร
#ฝ่ายความมั่นคงอำเภอสวี #ฝ่ายปกครองอำเภอสวี
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