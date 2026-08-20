นายทหาร ทภ.2 ประจำชายแดนยืนยัน หากเขมรคิดเปิดรอบ 3 เจ็บหนักกว่าเดิม

20 สิงหาคม 2569 เพจ “วาสนา นาน่วม” เผยข้อความจากนายทหารกองทัพภาคที่ 2 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณพื้นที่ปราสาทตาเมือนธม โดยสะท้อนความมั่นใจต่อความพร้อมของกำลังพลไทย หากสถานการณ์ชายแดนกลับมาตึงเครียดอีกครั้ง
ข้อความที่ถูกนำมาเผยแพร่มีเพียงประโยคสั้น ๆ ว่า “ถ้าเปิดมา รอบหน้า ก็จะยิ่งเจ็บหนักกว่าเดิม” ซึ่งเพจมองว่าเป็นคำพูดที่สะท้อนท่าทีของทหารอาชีพที่ไม่พูดมาก แต่มีความมั่นใจในกำลังและความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของประเทศ
เพจยังระบุในลักษณะสนับสนุนว่า ทหารไทยอดทนและใช้ความใจเย็นกับสถานการณ์ชายแดนมาเป็นเวลานาน แต่หากอีกฝ่ายเป็นผู้เปิดสถานการณ์รอบใหม่ ไทยก็พร้อมตอบโต้เพื่อปกป้องแผ่นดินอย่างเต็มที่
อย่างไรก็ตาม คำพูดดังกล่าวเป็นข้อความที่เผยแพร่ผ่านเพจ “วาสนา นาน่วม” และเป็นการถ่ายทอดท่าทีจากนายทหารในพื้นที่ ไม่ใช่แถลงการณ์อย่างเป็นทางการของกองทัพภาคที่ 2 หรือกองทัพบก จึงควรแยกให้ออกจากท่าทีทางการของหน่วยงาน
ท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาที่ยังต้องจับตาอย่างใกล้ชิด สิ่งที่สะท้อนจากข้อความนี้คือความมั่นใจของกำลังพลในพื้นที่ว่า หากมีการปะทะรอบใหม่ ไทยพร้อมรับมือและไม่ประมาทกับสถานการณ์
เครดิตข้อมูล: เพจ วาสนา นาน่วม
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