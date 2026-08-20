อุ๊ย! อนุทินลั่น ฮั้ว สว. คือสิ่งที่น่ารังเกียจ

20 สิงหาคม 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านเตรียมหยิบประเด็น “ฮั้ว สว.” เข้าอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล โดยยืนยันว่า รัฐบาลชุดนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการได้มาซึ่งวุฒิสภา
นายอนุทินระบุว่า เรื่องฮั้ว สว. เป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งอยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติ ขณะที่รัฐบาลอยู่ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการก็เป็นอีกหนึ่งเสาหลักของประเทศ ทั้ง 3 ฝ่ายไม่ควรก้าวก่ายหรือก้าวล่วงอำนาจซึ่งกันและกัน
พร้อมกล่าวชัดว่า หากมีการฮั้ว สว.เกิดขึ้นจริง ตนมองว่า “เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ” แต่ย้ำอีกครั้งว่า รัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้อง และตนไม่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องดังกล่าว
ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมนำเรื่องนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายอนุทินระบุว่า ไม่มีอะไรต้องกังวล เพราะหากเป็นเรื่องที่รัฐบาลรับผิดชอบก็พร้อมตอบ แต่หากเป็นเรื่องที่รัฐบาลไม่รู้ ไม่เห็น และไม่เกี่ยวข้อง ก็ไม่ทราบว่าจะให้นำอะไรไปชี้แจง
นายอนุทินยังยืนยันว่า หากฝ่ายค้านอภิปรายเรื่องการบริหารงานของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็น AI พ.ร.ก.เงินกู้ พ.ร.บ.งบประมาณ โครงการไทยช่วยไทยพลัส เศรษฐกิจ หรือ GDP รัฐมนตรีที่รับผิดชอบก็พร้อมชี้แจง ขณะที่หากเป็นภาพรวมการบริหารประเทศ ตนก็พร้อมตอบด้วยตัวเอง
คำพูดครั้งนี้จึงทำให้ประเด็น “ฮั้ว สว.” กลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้ง โดยเฉพาะประโยคที่นายกรัฐมนตรีระบุอย่างชัดเจนว่า หากมีการฮั้วเกิดขึ้นจริง ถือเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ พร้อมแยกตัวรัฐบาลออกจากข้อกล่าวหาดังกล่าว
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