เพจดังถามตรงๆ ยกเลิก สว.ไปเลยดีไหม ลั่นไม่มีประโยชน์ต่อชาติและประชาชน

20 สิงหาคม 2569 เพจ “คนไทยเชิดชูแผ่นดินไทย” โพสต์ข้อความวิพากษ์บทบาทของสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว. อย่างตรงไปตรงมา พร้อมตั้งคำถามว่า หากการทำหน้าที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน “ยกเลิกไปเลยดีไหม”
ประเด็นที่ถูกหยิบมาวิจารณ์คือ การแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งเปิดทางให้นายก อบจ. นายกเทศมนตรี และนายก อบต. สามารถดำรงตำแหน่งได้โดยไม่ติดข้อจำกัดเดิมที่กำหนดไว้ 2 วาระ หรือ 8 ปี
ผู้โพสต์ตั้งคำถามว่า การแก้กฎหมายลักษณะนี้ทำไปเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนจริงหรือไม่ หรือกลับเปิดทางให้ผู้มีอำนาจในท้องถิ่นสามารถครองตำแหน่งต่อเนื่องยาวนานขึ้น พร้อมแสดงความกังวลว่าอาจนำไปสู่การสะสมอำนาจทางการเมืองตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับชาติ
อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาว่าการแก้กฎหมายมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพวกพ้อง ยังเป็นความเห็นของผู้โพสต์ ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ได้รับการพิสูจน์
สารสำคัญของโพสต์จึงอยู่ที่คำถามต่อบทบาทของ สว. ว่า ในเมื่อการตัดสินใจทางกฎหมายบางเรื่องถูกประชาชนส่วนหนึ่งมองว่าไม่ได้ตอบโจทย์ประโยชน์สาธารณะ แล้ว สว. ยังมีความจำเป็นต่อระบบการเมืองไทยมากน้อยเพียงใด
#NEWS1 รายงาน