"แก่กะลา" เพจดังสมุยโพสต์คลิป ลุงเสื้อเขียวถอยรถโดนจยย.นร. ลงไปซัดหน้านร.รัวๆทั้งๆที่ตัวเองเลี้ยวผิด

20 สิงหาคม 2569 โลกออนไลน์ในเกาะสมุยวิจารณ์เหตุการณ์บนท้องถนนอย่างหนัก หลังมีผู้โพสต์คลิปในกลุ่ม “รวมพลคนเกาะสมุย” และถูกเพจ “แก่กะลา” นำมาเผยแพร่ต่อ โดยระบุว่า ชายขับรถกระบะเสื้อเขียวเลี้ยวเข้าซอยบริเวณสามแยกมดยิ้ม ก่อนถอยรถไปชนรถจักรยานยนต์ของ นร. แล้วลงจากรถไปซัดหน้า นร. หลายครั้ง
ผู้โพสต์เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุมี นร. 3 คนอยู่บริเวณปากซอยและกำลังเตรียมเลี้ยว ขณะที่รถกระบะเลี้ยวเข้ามาโดยไม่ทันระวัง ทำให้เกือบชนกันในครั้งแรก ก่อนคนขับจะถอยรถและไปชนเข้าด้านข้างรถจักรยานยนต์ของ นร.
หลังจากนั้น ชายคนขับรถกระบะลงจากรถและเข้าไปมีปากเสียงกับ นร. ก่อนใช้มือตบและซัดเข้าที่ใบหน้าหลายครั้ง ท่ามกลางผู้เห็นเหตุการณ์ที่พยายามเข้าห้าม
ผู้โพสต์ยังระบุว่า เพื่อนผู้หญิงที่อยู่ในเหตุการณ์เห็นสถานการณ์ไม่ดีจึงลงไปช่วย แต่กลับถูกชายคนดังกล่าวชี้หน้าด่า พร้อมพูดในลักษณะข่มขู่ว่า “ไม่ต้องมาเสือก ถ้ายังอยากอยู่สมุย” และมีท่าทีจะเข้าทำร้าย ก่อนมีชาวบ้านบริเวณนั้นเข้ามาช่วยกันห้ามไว้
ภายหลังเหตุการณ์ ผู้เห็นเหตุการณ์ได้พา นร. ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเรียบร้อยแล้ว พร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย
คลิปดังกล่าวสร้างกระแสวิจารณ์อย่างมาก โดยเฉพาะประเด็นที่ผู้โพสต์ระบุว่า คนขับกระบะเป็นฝ่ายเลี้ยวเข้าซอยไม่ระวังและถอยรถไปชนรถของ นร. แต่กลับลงจากรถมาใช้กำลังกับอีกฝ่าย
อย่างไรก็ตาม ประเด็นว่าใครเป็นฝ่ายผิดในทางกฎหมายยังต้องรอผลสอบสวนจากตำรวจ ขณะที่เหตุการณ์การใช้กำลังที่ปรากฏในคลิปก็เป็นอีกประเด็นที่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน
เครดิตข้อมูล: กลุ่มรวมพลคนเกาะสมุย
โพสต์โดย ณัฐพร ฤทธิวิชัย
#NEWS1 รายงาน