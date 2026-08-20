ปลอดประสพ ลั่นเตือนแล้วเป็นร้อยครั้ง คุยฟุ้งสมัยยิ่งลักษณ์ตนออกแบบ Flood Way ไว้แล้ว พยากรณ์ไม่กี่ปีน้ำเชี่ยวกรากวิภาวดี-รังสิต

20 สิงหาคม 2569 ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี อดีตรองนายกรัฐมนตรี โพสต์แสดงความเห็นต่อสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงในจังหวัดน่าน ระบุว่า ตนเคยเตือนเรื่องน้ำหลากในเขตเมืองมาแล้วนับสิบปีและ “เป็นร้อย ๆ ครั้ง” ว่า หากฝนตกหนักและน้ำไม่มีทางระบาย น้ำจะวิ่งตามถนน ตรอก และซอย กลายเป็นกระแสน้ำเชี่ยวที่สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและประชาชนได้อย่างรุนแรง
ดร.ปลอดประสพยกกรณีอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเคยเกิดน้ำและโคลนไหลผ่านตัวเมืองจนสร้างความเสียหายหนัก พร้อมระบุว่า เคยเสนอให้แก้ปัญหาด้วยการทำทางเบี่ยงน้ำ หรือ Bypass เพื่อให้น้ำหลีกออกจากเขตเมือง และยังพยากรณ์ว่าในอนาคตน้ำแม่สายอาจกลับมาสร้างปัญหาอีก
ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล ดร.ปลอดประสพระบุในลักษณะเตือนว่า ในอีกไม่กี่ปีอาจเกิดน้ำท่วมใหญ่อีก และหากสถานการณ์รุนแรงอาจเห็นน้ำเชี่ยวกรากบนถนนวิภาวดี ตั้งแต่บริเวณรังสิตลงมาถึงคลองบางซื่อ รวมถึงถนนแนวเหนือ-ใต้บางสายที่อาจกลายสภาพเป็นทางน้ำ
ดร.ปลอดประสพเสนอว่า ทางออกคือการจัดพื้นที่ให้น้ำเดินทางได้ หรือสร้าง Flood Way โดยอ้างถึงโครงการในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งตนและคณะเป็นผู้ดูแล พร้อมระบุว่าได้ออกแบบและเดินหน้ากระบวนการประมูลไว้แล้ว เป็นแนวคลองจากพื้นที่ใต้จังหวัดนครสวรรค์ไปออกทะเลที่จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทางประมาณ 230 กิโลเมตร รองรับการระบายน้ำได้ราว 1,000–1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
เจ้าตัวยังระบุว่า โครงการดังกล่าวมีวงเงินเฉพาะส่วนนี้ประมาณ 50,000 ล้านบาท แต่ภายหลังการรัฐประหาร โครงการไม่ได้เดินหน้าต่อ พร้อมวิจารณ์ว่าเงินถูกนำไปใช้ในส่วนอื่นจนหมด โดยไม่มีการสร้างคลองผันน้ำตามที่เคยวางแผนไว้
ดร.ปลอดประสพยังยกตัวอย่างกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ที่มีระบบผันน้ำมาตั้งแต่อดีต พร้อมเน้นแนวคิด “Room for the River” หรือการจัดพื้นที่ให้น้ำมีที่อยู่และมีทางไหล โดยมองว่า หากมีพื้นที่รองรับอย่างเหมาะสม น้ำจะไม่กลายเป็นภัยต่อเมืองและประชาชน
ท้ายโพสต์ ดร.ปลอดประสพแสดงความเสียใจต่อประชาชนชาวน่าน พร้อมเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจและหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการเรื่องระบบบริหารจัดการน้ำอย่างจริงจัง โดยระบุว่าไม่จำเป็นต้องคิดใหม่ทั้งหมด แต่ควรเร่งลงมือทำจากแนวทางที่มีอยู่แล้ว
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