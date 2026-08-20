ไอโอเชียร์ AI Passport ใช้บอทเมนต์ไม่เนียน โปรแกรมเรียก “ส้ม” ในโพสต์ ดร.อ้อ การดี

20 สิงหาคม 2569 กลายเป็นข้อสังเกตในโลกออนไลน์ หลังโพสต์ของ ดร.อ้อ การดี เลียวไพโรจน์ พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งกล่าวถึงประเด็น TH-AI Passport มีคอมเมนต์จำนวนหนึ่งเข้ามาสนับสนุนโครงการในเวลาไล่เลี่ยกัน แต่เมื่อไล่อ่านกลับพบแพตเทิร์นที่ชวนสะดุดตา
ข้อความหลายบัญชีเดินมาในทิศทางคล้ายกัน ทั้งการย้ำว่า “ประชาชนใช้จริง” “ยอดสมัครพุ่ง” “คนลงทะเบียนเยอะ” ก่อนตามด้วยข้อความพาดพิงฝ่ายการเมืองที่ถูกเรียกว่า “ส้ม”
บางคอมเมนต์ระบุว่า “ส้มต้องยอมแพ้ ยอดลงทะเบียนมันเห็นกันชัดๆ” บางรายว่า “ส้มเน่าต้องพักก่อน ยอดลงทะเบียนพุ่งแรงมาก” ขณะที่อีกหลายข้อความใช้ถ้อยคำอย่าง “ดีกว่าฝั่งส้มเยอะ” “ส้มอย่าแซะเลย” และ “ยอดคนสมัครเยอะมาก ฝั่งค้านหมดคำจะพูด”
ปัญหาคือ ดร.อ้อ การดี ไม่ได้อยู่พรรคประชาชน แต่สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
จึงเกิดคำถามว่า เหตุใดคอมเมนต์ที่เข้ามาเชียร์โครงการจำนวนหนึ่งจึงพร้อมใจกันโจมตี “ส้ม” ใต้โพสต์ของนักการเมืองอีกพรรค ราวกับข้อความถูกเตรียมไว้สำหรับไปคอมเมนต์ในพื้นที่ของฝ่ายการเมืองอีกขั้วหนึ่ง แล้วถูกนำมาใช้โดยไม่ได้ตรวจสอบว่าเจ้าของโพสต์คือใคร
นอกจากนี้ ในภาพหน้าจอยังเห็นคอมเมนต์หลายลักษณะที่ใช้โครงสร้างใกล้เคียงกัน เช่น ยืนยันว่าประชาชนตอบรับดี ยอดลงทะเบียนสูง แล้วจบด้วยการเหน็บฝ่ายส้ม ทำให้เกิดข้อสังเกตถึงการทำงานแบบ “ชุดข้อความ” หรือการระดมคอมเมนต์มากกว่าการแสดงความคิดเห็นตามธรรมชาติของแต่ละบัญชี
อย่างไรก็ตาม จากภาพหน้าจอเพียงอย่างเดียว ยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าบัญชีเหล่านี้เป็นบอทหรือ IO ที่มีการจัดตั้งจริง หากจะยืนยันจำเป็นต้องตรวจสอบที่มาของบัญชี ประวัติการเคลื่อนไหว เวลาโพสต์ และความเชื่อมโยงของข้อความเพิ่มเติม
แต่สิ่งที่เห็นได้จากภาพคือความผิดปกติทางบริบทอย่างชัดเจน เพราะคอมเมนต์จำนวนหนึ่งกำลัง “เถียงกับส้ม” อยู่ใต้โพสต์ของนักการเมืองประชาธิปัตย์
ถ้าเป็นคอมเมนต์จากคนจริง ก็ต้องถามว่าอ่านโพสต์และรู้หรือไม่ว่ากำลังคุยกับใคร แต่ถ้าเป็นชุดข้อความที่ถูกส่งมาทำงาน ก็เรียกได้ว่ารอบนี้หลุดสคริปต์จนเห็นแพตเทิร์นกันเต็ม ๆ
เครดิตภาพ: Facebook การดี เลียวไพโรจน์ - Karndee Leopairote
#NEWS1 รายงาน