อึ้ง! งบกำลังพล ทบ.ถูกตัดกว่า 1,000 ล้าน สะเทือนตรึงกำลังชายแดนไทย-กัมพูชา

20 สิงหาคม 2569 ประเด็นงบประมาณกองทัพบกกลายเป็นเรื่องที่ต้องจับตา หลังมีการเปิดเผยว่า งบอัตรากำลังพลสำหรับกองกำลังบูรพา กองทัพภาคที่ 1 และกองกำลังสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ถูกปรับลดลงกว่า 1,000 ล้านบาท ขณะที่กำลังพลที่ต้องใช้ดูแลพื้นที่ยังสูงกว่าภาวะปกติ
พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก ชี้แจงระหว่างการพิจารณางบประมาณปี 2570 ว่า ในช่วงการสู้รบไทย-กัมพูชาที่ผ่านมา กองทัพบกไม่ได้ใช้กำลังเฉพาะกองทัพภาคที่ 2 แต่ต้องนำกำลังจากกาญจนบุรี สระบุรี และพื้นที่ภาคเหนือเข้ามาสนับสนุนด้วย แม้ปัจจุบันจะปรับลดกำลังลงตามสถานการณ์แล้ว แต่จำนวนกำลังพลยังสูงกว่าอัตราปกติของกองกำลังสุรนารีและกองกำลังบูรพา
กองทัพบกจึงวางแนวทางแก้ปัญหาไว้ 3 ทาง คือ ขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณ หากไม่ได้จะ ขอรับการสนับสนุนจากงบกลาง และหากยังไม่สามารถหาเงินเพิ่มเติมได้ อาจจำเป็นต้อง ปรับลดกำลังพลให้สอดคล้องกับงบที่ได้รับ โดยจะประเมินสถานการณ์ภัยคุกคามตามแนวชายแดนอีกครั้งในช่วง 3–6 เดือนข้างหน้า
ล่าสุดยังมีรายงานว่า หากไม่สามารถจัดหางบมาชดเชยส่วนที่ขาดได้ การปรับลดอาจกระทบกำลังจากกาญจนบุรี สระบุรี และภาคเหนือที่ถูกส่งมาช่วยภารกิจชายแดน และอาจต้องทยอยกลับหน่วยที่ตั้งเพื่อให้สอดคล้องกับวงเงินที่มีอยู่
สถานการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดคำถามสำคัญต่อการจัดลำดับงบประมาณด้านความมั่นคง เพราะแม้การสู้รบใหญ่จะยุติลงแล้ว แต่กองทัพยังคงต้องเฝ้าระวังและตรึงกำลังตามแนวชายแดน ขณะที่กระทรวงกลาโหมระบุว่ายังมีการติดตามการเคลื่อนย้ายกำลัง การเพิ่มกำลังและยุทโธปกรณ์ รวมถึงความเคลื่อนไหวผิดปกติในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยประเมินสถานการณ์ภัยคุกคามในขณะนี้อยู่ในระดับที่ต้องติดตามและเฝ้าระวัง
จึงต้องจับตาว่า การขอแปรญัตติงบเพิ่มเติมของกองทัพบกจะได้รับการพิจารณาหรือไม่ เพราะหากไม่สำเร็จ ทบ.จะต้องหันไปพึ่งงบกลาง และหากทั้งสองทางไม่สามารถเติมงบส่วนที่ขาดได้ การปรับลดกำลังพลตามแนวชายแดนจะกลายเป็นทางเลือกที่กองทัพบกระบุไว้เอง
#NEWS1 รายงาน