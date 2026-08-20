สะดุ้งทั้งงาน ผู้ร่วมกีฬา HYROX โพสต์ติด"โควิด" แนะนักกีฬากองเชียร์เช็คด่วน
20 สิงหาคม 2569 หลังจบการแข่งขัน **HYROX Bangkok 2026** ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13–16 สิงหาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีประเด็นที่นักกีฬาและกองเชียร์ต้องเฝ้าระวัง หลังมีผู้เข้าร่วมงานรายหนึ่งโพสต์ในกลุ่มชุมชน HYROX Thailand ว่า ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ภายหลังจากไปร่วมงาน พร้อมแนะนำผู้ที่อยู่ในงานให้ตรวจและสังเกตอาการของตัวเอง
เจ้าของโพสต์ระบุในลักษณะเตือนผู้ร่วมงานว่า หลังจบ HYROX อยากแนะนำให้ลองตรวจโควิด เพราะตัวเองตรวจพบเชื้อ ขณะที่ใต้โพสต์มีผู้เข้าร่วมรายอื่นเข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยบางรายระบุว่าตรวจพบเชื้อเช่นกัน ส่วนบางคนบอกว่ามีอาการเจ็บคอหรือไม่สบายหลังจบงาน
อย่างไรก็ตาม **ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าเชื้อแพร่จากการแข่งขัน HYROX Bangkok 2026 โดยตรง** และข้อมูลที่ปรากฏเป็นการบอกเล่าประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมงานผ่านโซเชียลมีเดีย จึงไม่ควรสรุปว่าเกิดการระบาดจากงานดังกล่าวจนกว่าจะมีข้อมูลทางสาธารณสุขยืนยัน
ทั้งนี้ HYROX Bangkok 2026 เป็นการแข่งขันฟิตเนสขนาดใหญ่ จัดต่อเนื่อง 4 วัน ระหว่างวันที่ 13–16 สิงหาคม ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยรูปแบบการแข่งขันประกอบด้วยการวิ่ง 1 กิโลเมตรสลับกับสถานีออกกำลังกาย 8 สถานี และมีทั้งนักกีฬาและผู้ชมเข้าร่วมงานจำนวนมาก
สำหรับผู้ที่ไปร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬา กองเชียร์ หรือผู้ติดตาม หากหลังกลับจากงานเริ่มมีอาการ **ไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูก หรืออ่อนเพลีย** กรมควบคุมโรคแนะนำให้ตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วย ATK รวมถึงหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยง 608 และสวมหน้ากากเมื่อมีอาการ เพื่อช่วยลดโอกาสแพร่เชื้อไปยังผู้อื่น
กรมควบคุมโรคยังระบุว่า โควิด-19 ยังคงพบผู้ป่วยในประเทศไทย โดยข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 8 กรกฎาคม 2569 พบผู้ป่วยสะสม 16,613 ราย จึงยังไม่ใช่โรคที่ควรชะล่าใจ โดยเฉพาะเมื่อมีอาการทางเดินหายใจหลังกลับจากสถานที่ซึ่งมีคนรวมตัวกันจำนวนมาก
ดังนั้น คนที่เพิ่งผ่านงาน HYROX Bangkok 2026 มา หากร่างกายยังปกดีก็ไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนก แต่ควรสังเกตอาการตัวเองในช่วงนี้ ส่วนใครเริ่มเจ็บคอ ไอ มีไข้ หรือน้ำมูก **เช็คให้ชัดไว้ก่อนทั้งเพื่อตัวเองและคนรอบข้าง**
#NEWS1 รายงาน