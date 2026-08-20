น่านรับไม่ไหว น้ำเหนือกำลังลงมา! กรุงเทพฯ ต้องกังวลแค่ไหน?

20 สิงหาคม 2569 สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านยังน่าห่วง หลังฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำ ส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากจากพื้นที่ภูเขาลงสู่ลำน้ำอย่างรวดเร็ว หลายพื้นที่ได้รับความเสียหาย ทั้งบ้านเรือน ถนน สะพาน และเส้นทางสัญจร
ภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงพลังของน้ำจากพื้นที่สูง ซึ่งเมื่อมีฝนตกในปริมาณมาก น้ำจะรวมตัวอย่างรวดเร็วและไหลลงสู่พื้นที่ต่ำ จนเกิดความเสียหายต่อชุมชนและโครงสร้างพื้นฐาน
คำถามที่หลายคนเริ่มสงสัยคือ มวลน้ำจากน่านจะไหลลงมาถึงกรุงเทพฯ หรือไม่?
แม่น้ำน่านเป็นหนึ่งในแม่น้ำสายสำคัญของระบบลุ่มน้ำเจ้าพระยา น้ำจากพื้นที่ตอนบนจะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์ ก่อนเดินทางผ่านพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และไปรวมกับแม่น้ำปิงบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาไหลลงสู่ภาคกลาง
อย่างไรก็ตาม **ยังไม่ควรสรุปว่าน้ำที่กำลังท่วมน่านจะไหลลงมาท่วมกรุงเทพฯ โดยตรง** เพราะระหว่างทางยังมีเขื่อนสิริกิติ์ ระบบชลประทาน พื้นที่รับน้ำ และกลไกบริหารจัดการน้ำอีกหลายจุด
สิ่งที่ต้องจับตาต่อจากนี้คือ ปริมาณฝนในภาคเหนือ น้ำที่ไหลเข้าเขื่อนสิริกิติ์ ระดับน้ำบริเวณนครสวรรค์ รวมถึงอัตราการระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยา
หากฝนยังตกหนักต่อเนื่อง และมวลน้ำจากหลายลุ่มน้ำทั้งปิง วัง ยม และน่านเพิ่มขึ้นพร้อมกัน ความเสี่ยงต่อพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
ดังนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นที่น่านในเวลานี้ควรมองเป็น **สัญญาณจากพื้นที่ต้นน้ำที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ไม่ใช่คำประกาศว่ากรุงเทพฯ กำลังจะท่วม**
แต่เหนือกว่าคำถามว่า “กรุงเทพฯ จะได้รับผลกระทบหรือไม่” **นาทีนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการส่งกำลังใจและความช่วยเหลือไปถึงชาวน่านก่อน**
เพราะประชาชนในพื้นที่กำลังเผชิญความเดือดร้อนอยู่จริง ทั้งบ้านเรือนถูกน้ำท่วม เส้นทางถูกตัดขาด และหลายชุมชนยังต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
**วันนี้น่านกำลังรับศึกหนัก คนปลายน้ำจึงไม่ควรมองเพียงว่าน้ำจะมาถึงเราหรือไม่ แต่ควรมองด้วยว่า เราจะช่วยคนต้นน้ำที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในเวลานี้อย่างไร**
*ขอบคุณภาพ คุณนงลักษณ์ ยงค์ตระกูล และภาพดุลยชน*
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