ห้ามขาด ห้ามแพง! คุมเข้มสินค้าพื้นที่น้ำท่วม

อย่าซ้ำเติมความเดือดร้อน! พาณิชย์ คุมเข้มสินค้าพื้นที่อุทกภัย ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคา กักตุน หรือปฏิเสธการจำหน่ายโดยเด็ดขาด ขณะที่กรมการค้าภายใน แท็กทีมผู้ผลิต ระดมสินค้าจำเป็น ช่วยผู้ประสบภัยภาคเหนือ เร่งส่งถึงพื้นที่โดยเร็ว
สถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่มในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยเฉพาะอำเภอปัว อำเภอท่าวังผา อำเภอเวียงสา อำเภอภูเพียง อำเภอสันติสุข อำเภอเมืองน่าน ส่งผลกระทบต่อประชาชน กว่า 4,500 ครัวเรือน และจังหวัดพะเยา ที่น้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอปง กระทบบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรในหลายพื้นที่ ขณะนี้สถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด
ร้อยตรี จักรา ยอดมณี รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เร่งเข้าไปบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน โดยประสานภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สำรวจความต้องการสินค้าและสิ่งของจำเป็น เพื่อประสานการจัดหาและส่งมอบความช่วยเหลือให้ทันต่อสถานการณ์ โดยเน้นย้ำให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดกำกับดูแลปริมาณและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น โดยเฉพาะน้ำดื่ม อาหารแห้ง สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป ให้มีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน พร้อมกำชับผู้ประกอบการ ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคา กักตุน หรือปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาด
ส่วนในพื้นที่อื่น ที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะสั้น เช่น สุโขทัย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน ตาก เพชรบูรณ์ เลย บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร อำนาจเจริญ กาญจนบุรี นครนายก จันทบุรี และตราด ก็ได้สั่งการให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและพร้อมเข้าดูแลประชาชนทันทีหากเกิดผลกระทบ
ด้านนายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า เร่งประสานผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และภาคเอกชน ขอรับการสนับสนุนสินค้า เช่น อาหาร น้ำดื่ม และของใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ,สำรวจและรวบรวมความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือ สอดคล้องกับความต้องการ โดยจะเชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ให้เร่งจัดส่งสินค้า สิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่ทันทีเมื่อได้รับการร้องขอ พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการ กระจายสิ่งของให้ถึงมือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงโดยเร็วที่สุด
หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านราคาหรือปริมาณสินค้า ร้องเรียนได้ที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ