เช็กด่วน! ยาสีฟัน 5,000 ppm สำหรับผู้สูงอายุ-กลุ่มเสี่ยง ผ่านออนไลน์ ถูกจัดเป็นยา อตร.
19 สิงหาคม 2569 กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ยาที่มีส่วนผสมของ ฟลูออไรด์ 5,000 ppm สำหรับใช้ในช่องปาก เป็นยาอันตราย โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป
ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เป็นยาสีฟันฟลูออไรด์ความเข้มข้นสูง ซึ่งแตกต่างจากยาสีฟันทั่วไปที่ประชาชนใช้ในชีวิตประจำวัน โดยยาสีฟันทั่วไปมักมีฟลูออไรด์ประมาณ 1,000–1,500 ppm ขณะที่สูตร 5,000 ppm มีความเข้มข้นสูงกว่าหลายเท่า
ยาสีฟัน 5,000 ppm มีเป้าหมายสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงฟันผุสูง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ที่มีข้อจำกัดในการดูแลสุขภาพช่องปากและกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ จึงไม่ใช่ยาสีฟันที่ทุกคนจำเป็นต้องเลือกใช้
ที่น่าจับตาคือ ก่อนหน้านี้พบผลิตภัณฑ์ยาสีฟันที่ระบุฟลูออไรด์ 5,000 ppm ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีทั้งผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศและสินค้านำเข้า ทำให้ผู้ที่เคยสั่งผลิตภัณฑ์ลักษณะดังกล่าวควรตรวจสอบฉลากและความเข้มข้นของฟลูออไรด์ที่ใช้อยู่
อย่างไรก็ตาม การประกาศให้ฟลูออไรด์ 5,000 ppm สำหรับใช้ในช่องปากเป็นยาอันตราย ไม่ได้หมายความว่ายาสีฟันฟลูออไรด์ทั่วไปเป็นอันตราย และประชาชนไม่ควรหยุดใช้ยาสีฟันฟลูออไรด์ทั่วไปเพราะความเข้าใจผิด
สำหรับผลิตภัณฑ์ความเข้มข้น 5,000 ppm ควรใช้ตามข้อบ่งใช้และคำแนะนำของทันตแพทย์หรือเภสัชกร โดยเฉพาะหลังผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ถูกกำหนดสถานะเป็นยาอันตรายและอยู่ภายใต้การกำกับตามกฎหมายยา
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