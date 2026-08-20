อดีตอาจารย์นิเทศฯ สะกิดนักข่าว อย่าถามแบบสิ้นคิด “รู้สึกอย่างไร” ในยามสูญเสีย

กลายเป็นประเด็นสะกิดคนทำงานข่าว หลัง Kulachet Lekprayura อดีตอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ โพสต์แสดงความคิดเห็นถึงการสัมภาษณ์แหล่งข่าว โดยเฉพาะคำถามยอดฮิต “รู้สึกอย่างไร” ที่นักข่าวมักใช้เป็นคำถามแรก แม้กระทั่งในเหตุการณ์สูญเสีย
เจ้าของโพสต์ยกกรณีการสัมภาษณ์กลุ่มเพื่อนของ เร แมคโดนัลด์ มาเป็นตัวอย่าง หลังผู้สื่อข่าวเปิดคำถามในลักษณะว่า “เป็นยังไงบ้างครับ พอทราบข่าว...” ก่อนที่ “ต้า” หนึ่งในผู้ให้สัมภาษณ์จะตอบกลับในทำนองว่า “ก็คนตาย จะให้ทำ...” สะท้อนให้เห็นว่า ในบางสถานการณ์ผู้ถูกสัมภาษณ์เองอาจรู้สึกว่าคำตอบนั้นชัดเจนอยู่แล้ว
อดีตอาจารย์นิเทศศาสตร์ ซึ่งเคยสอนวิชา “เทคนิคการสัมภาษณ์ในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์” ระบุว่า ก่อนสัมภาษณ์นักข่าวควรรู้ว่าแหล่งข่าวสามารถให้ข้อมูลอะไรได้บ้าง และควรถามให้ตรงประเด็น เพื่อให้คนดูได้รับข้อมูลใหม่
เช่น กรณีเพื่อนเสียชีวิต แทนที่จะเริ่มต้นด้วย “รู้สึกอย่างไร” อาจถามว่า พบเพื่อนครั้งสุดท้ายเมื่อไร มีโรคประจำตัวหรือไม่ หรือก่อนหน้านี้เคยแสดงอาการป่วยให้เห็นหรือไม่ ซึ่งจะนำไปสู่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากกว่า
อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าคำถาม “รู้สึกอย่างไร” ถามไม่ได้ แต่ควรถามในจังหวะที่เหมาะสม หลังจากได้ข้อมูลสำคัญแล้ว หากเห็นว่าแหล่งข่าวยังมีบางสิ่งหรือความรู้สึกที่อยากถ่ายทอด จึงค่อยถามว่า “แล้วตอนนี้รู้สึกอย่างไรบ้างครับ”
พร้อมฝากถึงนักข่าวให้ “ลด ละ เลิก” การเปิดสัมภาษณ์ด้วยคำถาม “รู้สึกอย่างไร” แบบอัตโนมัติ เพราะหัวใจของการสัมภาษณ์ไม่ใช่เพียงทำให้แหล่งข่าวพูด แต่ต้องรู้ว่า เราต้องการรู้อะไรจากเขา และคำถามแบบไหนจะพาไปถึงคำตอบนั้น
เครดิต Facebook : Kulachet Lekprayura
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