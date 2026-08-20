ด่วน!มวลน้ำมาถึง ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัยแล้ว

20 สิงหาคม 2569 สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือยังน่าเป็นห่วง ล่าสุดมวลน้ำได้ไหลเข้าพื้นที่ **บ้านแม่คุ ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย** ตั้งแต่ช่วงประมาณ 03.00–04.00 น. และเพิ่มระดับอย่างรวดเร็ว
เพจ **Updateศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย** รายงานจากพื้นที่ว่า ช่วงเวลาประมาณ 06.00–07.00 น. กระแสน้ำมีความรุนแรงมาก หลายหมู่บ้านเริ่มมีน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ขณะที่รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านบางจุดได้แล้ว
โดยเฉพาะเส้นทางเชื่อม **บ้านแม่คุไปยัง อบต.บ้านตึก** กระแสน้ำไหลแรงจนมีแนวโน้มว่าการสัญจรอาจถูกตัดขาด จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางและไม่ฝืนขับรถผ่านจุดที่มีกระแสน้ำเชี่ยว
ขณะเดียวกัน พื้นที่ปลายน้ำ โดยเฉพาะ **บ้านทุ่งท้อน** และพื้นที่ตามแนวทางน้ำก่อนลงสู่แม่น้ำยม ถูกขอให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เนื่องจากคาดว่ามวลน้ำจะเคลื่อนลงไปถึงพื้นที่ดังกล่าวในอีกประมาณ 5–6 ชั่วโมง
สถานการณ์ขณะนี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากระดับน้ำและความแรงของกระแสน้ำยังเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ตามแนวลำน้ำควรเตรียมเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง และติดตามประกาศจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
เครดิตข้อมูลและภาพ: **เพจ Updateศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย**
#NEWS1 รายงาน