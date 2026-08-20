บินน่านยังปกติ CAAT เตือนเผื่อเวลาเดินทางเลี่ยงน้ำท่วม!

ตรวจสอบเส้นทางและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเดินทางเข้า-ออก จ.น่าน โดยเที่ยวบินน่าน ยังให้บริการตามปกติ แนะผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางเข้าสนามบิน หลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบเส้นทางบางพื้นที่
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) อัปเดตสถานการณ์การเดินทางทางอากาศในจังหวัดน่าน จากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ขณะนี้ “ท่าอากาศยานน่านนคร” ยังเปิดให้บริการตามปกติ และเที่ยวบิน ยังสามารถให้บริการได้ตามตารางบิน แต่เส้นทางคมนาคมทางถนน เข้าสู่ท่าอากาศยาน มีข้อจำกัดในบางพื้นที่ ส่งผลให้ผู้โดยสาร อาจต้องใช้เวลาเดินทางมายังท่าอากาศยานมากกว่าปกติ จึงแนะนำผู้โดยสาร ที่มีกำหนดเดินทางเข้า–ออกจังหวัดน่าน ตรวจสอบเส้นทาง สภาพการจราจรก่อนออกเดินทาง และเผื่อเวลาในการเดินทางมายังท่าอากาศยานให้มากขึ้น รวมถึงตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินอย่างใกล้ชิด เพราะสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมอาจเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งอาจส่งผลต่อการเดินทางภาคพื้นดินหรือการปฏิบัติการบินในภายหลัง
สภาพอากาศ เป็นปัจจัยสำคัญต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน โดยเฉพาะฝนตกหนัก พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และทัศนวิสัยต่ำ ซึ่งอาจทำให้เที่ยวบินล่าช้า เปลี่ยนแปลงเส้นทาง หรือยกเลิกเที่ยวบินได้ CAAT และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความปลอดภัยของผู้โดยสารและการปฏิบัติการบินเป็นลำดับแรก
ขณะเดียวกัน CAAT ประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารทราบถึงสิทธิในการได้รับการดูแลตาม ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 101 ว่าด้วยมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารในเที่ยวบินแบบประจำภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งกำหนดหน้าที่ของสายการบินในการดูแลผู้โดยสารกรณีเที่ยวบินล่าช้า ยกเลิกเที่ยวบิน หรือปฏิเสธการรับขน ทั้งในด้านการแจ้งข้อมูลและการอำนวยความสะดวกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยสิทธิและการชดเชยในแต่ละกรณีจะขึ้นอยู่กับสาเหตุและเงื่อนไขตามข้อบังคับ
CAAT เน้นย้ำให้ผู้โดยสารที่มีแผนเดินทางในช่วงนี้ โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางผ่านจังหวัดน่าน เผื่อเวลาเดินทางมายังท่าอากาศยาน ตรวจสอบเส้นทางภาคพื้นดิน และติดตามสถานะเที่ยวบินจากสายการบินก่อนออกเดินทาง เพื่อให้สามารถวางแผนและปรับการเดินทางได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงกรณีที่สายการบินอาจมีมาตรการที่ช่วยอำนวยความสะดวกผู้โดยสารตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น